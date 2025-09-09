Valencia, la bellissima sorpresa di Hugo Duro a un giovanissimo tifoso

Cuore d'oro del Valencia e del suo calciatore Hugo Duro che hanno organizzato una splendida sorpresa a un giovanissimo tifoso spagnolo che aveva un sogno nel cassetto: consegnare una lettera molto speciale al suo idolo.

Da piccoli ognuno ha un proprio idolo: per un giovanissimo supporter del Valencia di soli 7 anni si tratta di Hugo Duro, decidendo di scrivergli un messaggio e provare a consegnarglielo. Il club ha deciso di fargli una sorpresa indimenticabile, facendogli incontrare proprio il suo calciatore del cuore. Video credits: Valencia FC