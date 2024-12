Valladolid ultimo in Liga: i tifosi contestano Ronaldo Il Fenomeno

"Ronaldo Go Home": i tifosi del Valladolid chiedono la testa di Ronaldo Il Fenomeno, proprietario del club. L'ex calciatore brasiliano è stato duramente contestato dopo il ko con l'Atletico Madrid.

Dopo 15 giornate il Valladolid occupa l'ultimo posto in classifica in Liga: il ko per 5-0 contro l'Atletico Madrid è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, al termine della sfida contro i colchoneros i tifosi hanno contestato duramente Ronaldo Il Fenomeno, proprietario del club.