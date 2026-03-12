derbyderbyderby calcio estero Valverde fa impazzire anche Mbappé! La reazione del francese alla tripletta del compagno
Champions League
Valverde fa impazzire anche Mbappé! La reazione del francese alla tripletta del compagno
00:18
Un 3 a 0 che porta la firma dell'uruguaiano dei Blancos: anche l'attaccante francese sugli spalti non crede ai suoi occhi
Un Federico Valverde in formato super in quel di Real Madrid-Manchester City. Il capitano e centrocampista dei Blancos si concede una tripletta nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, con dei gol stupendi. Al terzo sigillo di Valverde, il Bernabeu non crede ai suoi occhi: dalla tribuna pure l'indisponibile Kylian Mbappé si lascia andare in un'esultanza sfrenata.