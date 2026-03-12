Il profilo Instagram dell'Argentina, versione inglese, ricorda Diego Armando Maradona con un video da brividi

Nessuno come Maradona ha legato il suo nome alla Coppa del Mondo. In vista della prossima edizione in Stati Uniti, Messico e Canada, che si terrà tra pochi mesi, il profilo ufficiale dell'Argentina, in versione inglese, ha pubblicato un video che immortala le migliori giocate di Diego Armando Maradona con la maglia della Selección.