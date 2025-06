Per omaggiare l’addio alla panchina di Claudio Ranieri, un gruppo di fuoriclasse allenati dal tecnico romano ha voluto mandare un messaggio speciale al tecnico romano. Da Toldo a Kramaric, passando per Gallas, Hasselbaink, Salihamidzic e Baraja:...

Per omaggiare l’addio alla panchina di Claudio Ranieri, un gruppo di fuoriclasse allenati dal tecnico romano ha voluto mandare un messaggio speciale al tecnico romano. Da Toldo a Kramaric, passando per Gallas, Hasselbaink, Salihamidzic e Baraja: un coro di voci che raccontano affetto, gratitudine e stima profonda per un allenatore che ha lasciato il segno ovunque sia andato. Un tributo sincero a un uomo che ha fatto del calcio un’arte di eleganza e umanità.