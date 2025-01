Nel corso della lunga intervista concessa a NetBetNews, Walter Sabatini ricorda con tanta commozione Maurizio Zamparini, l’ex presidente del Palermo scomparso nel 2022.

È stato un rapporto di amore e odio quello vissuto tra Walter Sabatini e Maurizio Zamparini. Due figure esuberanti, veraci, schiette, capaci di mettere in piedi un Palermo in grado di far tremare anche le big della Serie A. Il direttore sportivo ripercorre la sua avventura in rosanero e ricorda il suo turbolento rapporto con il presidente, scomparso nel 2022. Tra i due, chiaramente, non sono mancati momenti ad alta tensione (Fonte Video Account Instagram NetBetNews)