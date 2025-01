Ederson è solamente una delle ultime scoperte di una carriera che racconta di grandi talenti e colpi visionari. Ecco cosa pensa Walter Sabatini della crescita e dello straordinario rendimento del centrocampista dell'Atalanta.

Walter Sabatini torna a parlare di Ederson e della sua straordinaria crescita ai microfoni di NetBetNews. L'impatto del brasiliano con la Serie A fu già sorprendete ai tempi della Salernitana, ed è con il trasferimento all'Atalanta e al lavoro di Gasperini che si è consacrato e si sta affermando come uno dei migliori centrocampisti del campionato. Eppure, secondo il direttore sportivo, per chi lo aveva visto nei primi mesi a Salerno c'è poco di sorprendente. Anzi, al contrario, potrebbe ancora non esser giunto al massimo del suo potenziale (Fonte Video Account Instagram NetBetNews)