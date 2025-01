Walter Sabatini, la Salernitana e il 7%: “Impresa straordinaria”

Nel corso della lunga intervista a NetBetNews, Walter Sabatini ha ricordato con grande emozione la sua parentesi alla Salernitana.

Quando Walter Sabatini ha preso in mano la Salernitana dopo la chiamata del presidente Iervolino, la salvezza sembrava una missione impossibile. Il gap con le altre pareva fin troppo marcato anche solo per poterci sperare, ed è lì che il direttore sportivo trova il suo credo nel 7%, che diventa ben presto il mantra di tutta la squadra, la società, la piazza. Sabatini ripercorre questo ed altri momenti, come il suo ritorno un anno e mezzo dopo, nel corso dell'intervista rilasciata a NetBet (Fonte Video Account Instagram NetBetNews)