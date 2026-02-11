West Ham-Man. United, Frank Ilett dovrà ancora aspettare per tagliarsi i capelli: la reazione al match

Il celebre tifoso del Manchester United dovrà ancora aspettare per tagliarsi i capelli. Eppure, il momento del taglio per Frank Ilett sembrava essere arrivato; con quattro vittorie di fila ed un match contro la penultima in classifica, la sfida era quasi superata. Il West Ham, però, ha interrotto la striscia di vittorie dei Red Devils e condannando Ilett ad almeno un altro mese senza tagliarsi i capelli. (Fonte: profilo ufficiale Instagram di Frank Ilett)