Amichevole si fa per dire. In Zenit San Pietroburgo-Talleres, finita 1-0 per i russi con il rigore trasformato dal brasiliano Gustavo Mantuan al 65', nel finale si è scatenato un parapiglia in campo che ha coinvolto entrambi gli staff tecnici...

Tutti dentro il rettangolo verde di gioco e animi che si sono accessi in un lampo. Per calmare le acque il direttore di gara ha estratto tre cartellini rossi: espulsi Nuraly Alip per lo Zenit, Franco Saavedra e Guido Herrera in casa argentina. Per la cronaca, sono state tre in tutto le espulsioni per il Talleres: al 61' rosso all'ex Inter Rubén Botta. (Fonte Video Account X El Tuiter Matador).