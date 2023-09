Basket, derby di Supercoppa tra le due squadre di Imola: il giallo del gestaccio, botta e risposta

Gli animi durante i derby non si scaldano solamente durante le partite di calcio ma anche in quelle del basket. In un PalaRuggi caldissimo, la Virtus Imola ha battuto 71 a 64 l'Andrea Costa Imola, in un match valido per la Supercoppa.

Gesti da evitare: "Premettendo che è stato un match corretto in campo, in una bellissima cornice di pubblico, come Andrea Costa non andremmo mai a condannare gli sfottò, sugli spalti, tra le tifoserie delle due squadre. Condanniamo però, i gesti offensivi di figure che rappresentano in primis le società. Gesti, a nostro parere, da evitare, in modo tale da non provocare inutilmente i tifosi dell’altra fazione".