Basket, un americano a Varese: il nuovo tecnico è Tom Bialaszewski

Bialaszewski, classe 1982, è stato dal 2019 al 2022 assistente di Ettore Messina sulla panchina della Olimpia Milano e qui ha conosciuto Luis Scola, allora giocatore a Milano e oggi amministratore delegato della Pallacanestro Varese. In precedenza Bialaszewski aveva avuto diverse esperienze in club della Nba, a Cleveland, a Sacramento e a Los Angeles con i Lakers. per poi guidare formazioni di G-League e, prima dell'esperienza milanese, essere nominato direttore tecnico della Nba Academy in Australia.