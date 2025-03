Marco Belinelli si racconta A “Hot Ones” , il programma condotto da Alessandro Cattelan . Il cestista è stato protagonista in un'intervista che sarà disponibile dal prossimo 7 marzo su RaiPlay . La guardia in forza alla Virtus Bologna si racconta tra NBA e progetti futuri. Anche il ritiro è uno degli argomenti chiave, ma la decisione è rinviata al post-season.

L'INIZIO DI UN SOGNO - “Ho cominciato a giocare nelle giovanili della Vis Persiceto, squadra del paese dove sono nato, all’età di sei anni. E a chiunque mi chiedeva cosa volessi fare da grande rispondevo il giocatore di basket e giocare in NBA. Riuscirci è stata un’impresa! Negli Stati Uniti mi hanno dato il soprannome di Pokerface per la mia capacità di nascondere le emozioni.”

IL CAMBIO DI ROTTA - “La partita che mi ha messo sugli occhi di tutti, americani compresi, è stata quella dei mondiali con la Nazionale in cui affrontammo proprio gli Stati Uniti. Ho fatto una partita giusta, tipo 25 punti. Dopo questa partita mi dicevano che avrei potuto giocare in NBA, nonostante fossi un giocatore della Fortitudo. Ma ero fisicamente molto magro e dovetti prendere dieci chili di muscoli per potermi mettere in gioco".

IL RITIRO -“Vediamo come finisce questa stagione, mancano ancora 4-5 mesi, poi dovrò iniziare a pensare se è arrivato il momento di continuare o meno. Ci sono molte cose da considerare: io vorrei finire con quello che sono, cioè un giocatore, e non con un lento declino. Se vedo che il fisico mi manda qualche segnale e inizia a mollare lo accetterò e andrò avanti. Per ora non c’è una data e non ci sto ancora pensando… Come mi è difficile pensare se vorrò o meno rimanere nel mondo della pallacanestro, perché potrà capitare di tutto. Sedovessero fare un film sulla mia vita vorrei che a interpretarlo fosse Sylvester Stallone.”