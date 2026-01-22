Ritiratosi dal calcio a soli 32 anni, l'ex attaccante belga prenderà parte al progetto "The Wine of the Champions"

Mattia Celio Redattore 22 gennaio - 22:06

Dopo aver calcato i campi di tutto il mondo Eden Hazardsi prepara per una nuova sfida. Questa volta però fuori dal terreno di gioco. L'ex giocatore del Real Madrid, infatti, entrerà a fare parte del prestigioso progetto "The Wine of the Champions" in Puglia. Si tratta di una iniziativa che unisce grandi nomi del calcio internazionale al mondo del vino. Come ricordiamo, il belga ha vestito pure le maglie di Chelsea e Lilla.

Eden Hazard dal calcio al...vino: l'ex attaccante entra nel progetto The Wine of the Champions — Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo a soli 32 anni, Eden Hazard ha deciso di intraprendere una nuova carriera. Questa volta non nel mondo del calcio ma in quello della viticoltura. L'ex attaccante di Chelsea e Real Madrid, infatti, ha lanciato una nuova iniziativa imprenditoriale dopo la fine della sua carriera calcistica, dedicandosi alla produzione di vino. L'icona del calcio belga è entrato in collaborazione con il proprietario di un vigneto italiano Fabio Cordella per lanciare la sua linea di vini personale.

Hazard presenterà sia vini bianchi che rossi, prodotti in Puglia, la cui commercializzazione è prevista a partire dal mese prossimo, inizialmente in Italia e Belgio. Il suo socio, Cordella, 50 anni, vanta una vasta esperienza come ex direttore sportivo presso diverse squadre di calcio, tra cui l'Union Saint-Gilloise, mentre la sua azienda ha già lanciato vini per grandi nomi del calcio come Ronaldinho e Gianluigi Buffon.

La notizia è stata confermata dallo stesso Cordella, che ha dichiarato: "Presto arriverà il vino ufficiale di Eden Hazard. Quando il talento belga si unisce all'eccellenza del miglior vino italiano, nasce un vino elegante, intenso e iconico, proprio come Eden". L’ex fantasista avrà inoltre una cuvée personale, realizzata con alcune delle varietà simbolo dell’azienda: Negroamaro, Primitivo, Malvasia, Susumaniello e Nero d’Avola.

In carriera, Eden Hazard ha vestito le maglie di Lilla, Chelsea e Real Madrid, mentre con il Belgio vanta 126 presenze e 33 reti che lo rendono il secondo miglior marcatore della storia dei Diavoli Rossi, dietro solo a Romelu Lukaku. Tra le sue vittorie più importanti ci sono la Ligue1 del 2011, le due Europa League con il Chelsea e la Champions League del 2022 con il Real Madrid.