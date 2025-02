I padroni di casa sono costretti a rincorrere per quasi tutta la partita, ma vincono con una meta trasformata nel finale. Raggiunta la Francia al primo posto

Filippo Montoli 8 febbraio - 20:56

Al 6 Nazioni va in scena l'ennesima battaglia tra Inghilterra e Francia. Come ci si aspettava, sono stati 80 minuti dall'enorme intensità e agonismo. Alla fine sono i padroni di casa a portare a casa la partita, segnando e trasformando una meta proprio all'ultimo. Gli inglesi non potevano sbagliare ed escono con 5 punti, portandosi momentaneamente al primo posto con 6 punti. La Francia, perdendo solo di una lunghezza, torna in patria con il punto bonus che la mantiene così al primo posto sempre con 6 punti.

Inghilterra-Francia, la cronaca del primo tempo — L'inizio del match rispecchia quella che era la situazione delle due squadre prima di questa partita: l'Inghilterra, sconfitta nella prima giornata e che nelle ultime 9 partite ne ha perse ben 7, è attendista. La Francia, in grandissima fiducia, tiene la palla e fa la partita. La tattica inglese però funziona e i Bleu non si rendono mai pericolosi nei primi 10 minuti. Il risultato può cambiare al minuto 11, ma Ramos non riesce a piazzare un calcio abbastanza semplice per un estremo come lui. Della prima metà del primo tempo si segnala anche un primo accenno di rissa al 14', quando l'ala destra inglese Sleightholme dà una spallata al suo corrispettivo francese Penaud a gioco fermo.

La partita cambia di ritmo al 20' con la prima occasione per l'Inghilterra che riesce ad arrivare fino agli ultimi 5 metri. La difesa francese è però molto abile nel recuperare palla e a far ripartire subito il contropiede. I galletti hanno praticamente campo libero e quando sembra tutto fatto Ramos consegna una palla non pulitissima a Dupont che sbaglia il controllo. Nella rimessa che segue, la Francia riesce a rubare la palla e dopo alcuni tentativi riesce a trovare lo spazio per andare in meta, ma ancora un errore nel controllo fa sì che il punteggio non si schiodi dallo 0-0.

Al minuto 29 finalmente si sblocca la partita. I Bleu manovrano la palla, la quale cade nuovamente, ma questa volta è molto bravo Dupont a raccoglierla e a far ripartire i suoi. L'ovale arriva a Penaud sul lato sinistro che con un calcio preciso lancia in meta Bielle-Biarrey. Ramos trasforma. 0-7 per la Francia.

Lo svantaggio scuote gli inglesi che si fanno subito sotto. E infatti al minuto 35, dopo una serie di tentativi a pochi centimetri dalla linea di meta, arriva la marcatura di Lawrence. Con la trasformazione di Marcus Smith il risultato torna in parità.

Inghilterra-Francia, la cronaca del secondo tempo — Il secondo tempo si apre su ritmi completamente diversi, dove in due minuti si hanno addirittura tre capovolgimenti di fronte. I francesi sono ancora però troppo imprecisi e decidono di mettere al sicuro il risultato con due calci piazzati di Ramos sfruttando due falli degli inglesi. Al minuto 55 la partita dice 7-13.

Ancora una volta però l'Inghilterra reagisce d'orgoglio e sul calcio di ripresa recupera subito palla. L'ovale arriva a Fin Smith che calcia verso il lato destro dove Freeman salta sulla testa di Bielle-Biarrey ed entra in meta. Marcus Smith non trasforma e la partita rimane 12-13.

La Francia, nonostante i tanti errori, se può muovere la palla è inarrestabile e nell'immediata ripresa del gioco torna a dettar legge con Penaud che, ricevuta la palla, va a schiacciare vicino alla bandierina destra. Anche in questo caso però la meta non è trasformata e quindi il punteggio rimane 12-18.

Al 70' cambia nuovamente il risultato. Da una rimessa sui 5 metri gli inglesi riescono a imbastire una serie di azioni e tentativi nei pressi della linea di meta, fino a che Baxter riesce a spingersi oltre il muro blu. In questa occasione ci pensa Fin Smith alla trasformazione e per la prima volta in tutta la partita l'Inghilterra mette il muso davanti: 19-18. Twickenham è messo però subito a tacere dai francesi che come prima sono imprendibili con l'ovale in movimento. Nell'azione la palla cade addirittura due volte (sempre all'indietro per fortuna dei galletti), ma in entrambi i casi sono i Bleu a recuperarla e a lanciare sulla sinistra Bielle-Biarrey che sigla la sua seconda meta di giornata: 19-25.

Con la trasformazione di Ramos la partita sembra finita, ma mai dare per vinti gli inglesi. Proprio all'ultimo minuto arriva la gioia e ancora da una rimessa sui 5 metri. La maul che si forma è spinta da tutto lo stadio e quando la palla esce Daly si fa trovare nel posto giusto proprio al centro del campo, riuscendo a schiacciare tra i pali. La trasformazione è semplice per Fin Smith che, alla sua partita d'esordio da titolare, consegna la vittoria ai suoi con il punteggio di 26-25.