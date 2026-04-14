NBA: come si costruisce una squadra vincente tra Draft, trade e mercato?

La storia dell'NBA è piena di Draft che hanno cambiato tutto. Il 1984 è probabilmente il più celebre: Michael Jordan fu scelto solo alla terza posizione assoluta, dopo Hakeem Olajuwon e Sam Bowie.

Redazione 14 aprile 2026 (modifica il 14 aprile 2026 | 14:48)

Nel mondo del basket professionistico americano, vincere un campionato non dipende solo da quanto un giocatore sa tirare o difendere, ma dipende da come una franchigia riesce a costruire il proprio roster nel tempo, attraverso scelte lungimiranti, colpi di mercato e una visione strategica che si misura in anni, non in mesi. Le trattative tra franchigie, agenti e giocatori sono la parte centrale di un sistema che non si ferma mai, nemmeno quando i playoff sono in corso e l'attenzione è tutta sul campo. Nelle prossime righe abbiamo cercato di riassumere come funzionano i Draft e le altre modalità che permettono alle squadre di costruire i propri team in NBA.

Il Draft — Ogni estate, trenta franchigie si siedono virtualmente allo stesso tavolo per scegliere i migliori talenti usciti dal college o dai campionati internazionali. Il Draft NBA è il momento in cui si piantano i semi di una squadra futura, e ogni scelta può determinare il destino di una franchigia per un decennio. L'ordine di selezione è determinato dalla Lottery, un meccanismo che assegna le prime scelte alle squadre con i peggiori record stagionali, con l'obiettivo dichiarato di riequilibrare le forze in campo.

La storia dell'NBA è piena di Draft che hanno cambiato tutto. Il 1984 è probabilmente il più celebre: Michael Jordan fu scelto solo alla terza posizione assoluta, dopo Hakeem Olajuwon e Sam Bowie. Portland, che aveva il secondo pick, scelse Bowie invece di Jordan: una decisione che viene ancora oggi citata come uno degli errori più clamorosi nella storia dello sport americano.

Dall'altra parte, franchigie come gli San Antonio Spurs, attualmente primi nella Western Conference con 60 vittorie in questa stagione, hanno costruito la loro leggenda proprio sfruttando al meglio ogni Draft pick disponibile, selezionando Manu Ginóbili al 57° posto nel 1999 e trasformandolo in un campione NBA.

Le trade — Se il Draft è la fondamenta, le trade sono le pareti portanti. Nella NBA è infatti possibile scambiare giocatori, pick futuri e diritti contrattuali in modi che rendono ogni roster in perenne divenire. La trade deadline, fissata ogni anno a febbraio, è il momento in cui il mercato esplode: in poche ore possono cambiare di maglia decine di giocatori, e una singola operazione può trasformare una squadra mediocre in una contender per il titolo.

Il caso simbolo degli ultimi anni riguarda l'Oklahoma City Thunder, che ha ricostruito la propria competitività proprio attraverso una strategia paziente di accumulo di pick al Draft, cedendo stelle come Paul George e Chris Paul in cambio di scelte future che poi hanno utilizzato per costruire un roster giovane e coeso. Una pazienza premiata con numeri da record.

Il salary cap — In aggiunta a ciò, ricordiamo come dietro ogni acquisto e ogni cessione esista un vincolo che nessuna franchigia può ignorare: il salary cap. Il tetto salariale dell'NBA non è assoluto come in altri sport, ma è comunque una linea guida fondamentale che costringe i general manager a ragionare in termini di equilibrio economico prima ancora che tecnico. Superare il luxury tax significa pagare penali salatissime, e alcune franchigie hanno scelto di farlo consapevolmente per mantenere insieme nuclei vincenti, come hanno fatto i Golden State Warriors durante il ciclo di campionati tra il 2015 e il 2018.

Gli agenti di NBA — C'è un ultimo protagonista di cui si parla raramente ma che muove fili fondamentali: l'agente sportivo. Nella NBA, gli agenti dei giocatori più importanti hanno un potere negoziale enorme. Sono loro a gestire i rinnovi contrattuali, a spingere per le trade, a condizionare le scelte di free agency. LeBron James e la sua agenzia Klutch Sports hanno dimostrato negli anni come un agente possa diventare un vero e proprio architetto di mercato, influenzando non solo il destino del proprio assistito ma l'equilibrio dell'intera lega.

Costruire per vincere — Insomma, come abbiamo visto costruire una squadra NBA vincente è un esercizio di equilibrio continuo tra presente e futuro, tra ambizione e sostenibilità. Non basta avere il miglior giocatore: serve un sistema, una cultura organizzativa, una gerarchia chiara e la capacità di intervenire sul mercato nel momento giusto. Ed è proprio qui che vale la pena osservare come il confine tra una franchigia che vince e una che delude non passa spesso per le giocate sul parquet, ma per una decisione presa in un ufficio, mesi prima che la palla venga messa in gioco.