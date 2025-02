Non solo calcio: Real Madrid – Barcellona, la storia del Clásico nel basket

Blancos e Blaugrana sono i due colossi della pallacanestro iberica. Giovedì si giocheranno una fetta importante della stagione proprio nello scontro diretto europeo.

Alessandro Savoldi 26 febbraio - 13:36

Real Madrid - Barcellona: una sfida leggendaria, semplicemente il Clásico. L’antagonismo tra le due squadre non si limita al calcio, ma riguarda anche il mondo del basket. Giovedì 27 febbraio, in Eurolega, Blancos e Blaugrana si affronteranno sul parquet per la 344a volta.

I precedenti tra Real Madrid e Barcellona — Per capire quanto siano dominantiReal Madrid e Barcellona nel basket iberico è sufficiente un dato: su 68 campionati nazionali, dal 1957 ad oggi, 57 sono stati vinti dai Blancos o dai Blaugrana. Nel bilancio dei 343 scontri diretti, seppur di poco, sono i catalani a prevalere con 172 vittorie, 168 invece i successi della squadra della capitale. In 3 occasioni, poi, la partita è finita in parità. Nonostante l'apparente equilibrio, il palmares del Real è nettamente più ricco, con 37 titoli vinti nel Campionato Spagnolo contro i 20 dei rivali. Dominio larghissimo anche in campo internazionale, con 11 Euroleghe alzate dai Blancos a fronte delle 2 conquistate dal Barça.

I precedenti su palcoscenici importanti hanno contribuito ad alimentare la rivalità. In Eurolega, nel 2022 e nel 2023, le squadre si sono affrontate nelle Final Four, con due vittorie del Real Madrid in due partite molto combattute, in semifinale. Lo stesso era successo anche nelle edizioni 2013 e 2014, sebbene con un divario molto più ampio a favore dei Blancos. Nel 1996, invece, nella vecchia competizione europea organizzata dalla FIBA, a prevalere era stato il Barcellona. Manca ancora, così come nel calcio, un Clásico nella finale continentale.

Tra Real Madrid e Barcellona non mancano mai le polemiche — Come sempre, quando si parla di Real Madrid - Barcellona, non possono mancare le polemiche, anche nel basket. Un primo episodio avvenne durante la Copa del Rey 1983, quando era previsto che le due squadre si affrontassero in semifinale. Al termine della stagione sarebbe nata la Liga ACB, in sostituzione della vecchia Primera Division, garantendo maggiori introiti ai club. I catalani, tuttavia, inizialmente si rifiutarono di firmare il contratto con la nuova competizione e il Real, per protesta, decise di non scendere in campo contro i rivali, consentendo loro di accedere alla finale a tavolino.

Il secondo caso risale alla stagione 1983/1984. Le due squadre si incontrarono in finale playoff della Liga ACB, con i Blancos che vinsero gara 1 in trasferta al Palau Blaugrana. In gara 2, tuttavia, fallirono l’occasione per archiviare la pratica, con la vittoria esterna del Barça ai supplementari. Durante la partita tre giocatori, Davis del Barcellona e Lopez Iturriaga e Martin del Real Madrid, ebbero un pesante alterco, venendo persino alle mani. La federazione spagnola squalificò Davis per sei giornate e Lopez per tre, mentre ammonì soltanto Martin, scatenando la furia della dirigenza catalana. La decisione, presa di comune accordo con i giocatori, fu clamorosa: la squadra non si presentò alla decisiva gara 3 e il titolo venne assegnato a tavolino al Real.

Grande polemica anche in questa stagione intorno al Clásico di andata in Eurolega. La partita, vinta per 90-97 dal Real Madrid ai supplementari, ha lasciato pesanti strascichi, con diversi fischi controversi negli ultimi minuti. A pochi secondi dalla fine dei regolamentari, sul risultato di 70-69, gli arbitri non sanzionano un’infrazione di passi piuttosto netta di Hezonja del Real. Sugli sviluppi di quella giocata, Jabari Parker e lo stesso Hezonja si contendono la palla, con la terna che chiama la palla a due. Sulla palla alzata, il giocatore dei Blancos colpisce in modo evidente l’ex giocatore dei Milwaukee Bucks, ma ancora una volta gli arbitri lasciano correre. Infine, un fallo di Campazzo, playmaker del Real Madrid, su Punter, qualificabile come antisportivo, viene giudicato come un normale fallo di gioco dai direttori di gara, anche dopo la revisione all’instant replay. Tre decisioni che, in Spagna, hanno alzato un polverone notevole.

Come arrivano le squadre alla partita di giovedì — La partita di giovedì pesa tantissimo per la classifica di Real Madrid e Barcellona in Eurolega, la principale competizione del basket continentale. I Blancos, che hanno perso le ultime tre partite, al momento sono fuori dalla zona play-in, quando mancano otto giornate al termine della regular season. I Blaugrana non se la passano tanto meglio, con soli due punti in più in graduatoria e tre passi falsi nelle ultime quattro gare europee. Le due squadre, grazie alla sosta per le nazionali, hanno potuto riordinare le idee dopo le sconfitte in Copa del Rey, con il Barça eliminato da Tenerife ai quarti e il Real sconfitto in finale dall’Unicaja Malaga. In generale, entrambe non vivono un grandissimo momento di forma e la partita di giovedì potrebbe essere un punto di svolta importante per la stagione di chi uscirà dal campo vittorioso.

Palla a due in programma giovedì alle 20.45: si prospetta un Clásico, tutto da vivere.