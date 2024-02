Un derby americano al Santiago Bernabeu…la NFL scende in campo

La NFL ha annunciato che giocherà una partita della stagione regolare nell'iconico stadio Santiago Bernabeu di Madrid. A dicembre i Miami Dolphins e i Chicago Bears probabilmente saranno presenti grazie alla loro grande popolarità in Spagna.

Il Football americano attrae numerosi estimatori in tutto il globo, con la National Football League - conosciuta come NFL - che spopola in quanto ad appetibilità.