Verstappen: “Per il mio Barça sarà un anno difficile con questo Real”

Il tre volte campione del mondo di Formula 1, tifoso del Barcellona, è stato intervistato dal "Mundo Deportivo": "Se vedete come il Real Madrid si sta rafforzando e sta schierando tutti i giocatori che ha...".

Il campione del mondo in carica di Formula 1 Max Verstappen questa volta ha parlato di calcio e, in un'intervista al quotidiano catalano "Mundo Deportivo", ha ammesso che "sarà un anno difficile" per il Barcellona, club di cui è tifoso.