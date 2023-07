Volley, il mood della Bracco Pro Patria Milano è solo uno: l’eccellenza a livello giovanile

Bracco Pro Patria Volley Milano è pronta per la nuova stagione. Ecco l'intervista con la presidentessa Enrica Bertolini.

Alla fine dell’annata 2022/2023 che bilancio fa della stagione sportiva della Bracco Pro Patria Milano?

La correggo, la nostra stagione non è ancora conclusa: la U14 è ancora in corsa per mantenere il titolo di campione d’Italia conquistato l’anno scorso… per ora ci godiamo gli ottimi risultati conquistati da tutte le altre squadre. Ci tengo però a sottolineare come negli ultimi due anni la Serie B è stata un traino positivo per il nostro movimento grazie ai risultati ottenuti: promozione in B1 nella stagione 21/22 con 22 vittorie su 22 e nella stagione appena conclusa, da neopromossa abbiamo raggiunto i play off sfiorando il passaggio in A2

Ok, sospendiamo il giudizio sul 2022/2023, sicuramente state lavorando per la stagione che va a cominciare, può brevemente illustrarci cosa andrete a fare?

Dopo diverse riunioni e confronti in società, con il pieno appoggio del nostro main partner Bracco abbiamo ben chiara la strada che vogliamo percorrere: puntare ancora di più sull’eccellenza giovanile. Il progetto parte dal consolidamento e da un ulteriore sviluppo della base (corsi di avviamento alla pallavolo e Minivolley), prevede la consueta grande attenzione per i gruppi delle giovanissime U11, U12 e U13 e continua con la disputa di tutti i campionati di Eccellenza (U18, U16 e U14) nel territorio di Milano-Monza-Lecco. A livello dei campionati di Divisione, riserveremo particolare attenzione alle annate 2009, che disputerà un campionato regionale, e 2008, che sarà impegnata nel campionato nazionale di B2 categoria che ora riteniamo di destinare ad un gruppo under.

Un progetto ambizioso e sfidante come vi state attrezzando perché sia anche vincente?

Per noi vincere è un duplice obiettivo. Vincere fuori dal campo cercando di accompagnare la crescita anche umana delle nostre giovani. Vincere sul campo, lo facciamo da anni (i 4 scudetti italiani e le 31 finali nazionali sono lì a testimoniarlo), e continueremo a farlo. Nello specifico, poi, gli organici sono in rafforzamento; oltre alle atlete confermate, alcune new entries hanno scelto di condividere il nostro percorso, con altre stiamo concludendo i colloqui in questi giorni. Tecnici TUTTI di grandissima qualità, non solo sportiva. Faccio i nomi dei più anziani e titolati: Brugnone Luigi, che dopo aver vinto un titolo italiano U14 e aver accompagnato la prima squadra alle soglie della Serie A ha accettato di guidare una ambiziosa Serie B2 interamente composta da atlete Under 16 e Maggipinto Donato, fresco reduce da due finali nazionali con Under 18 e Under 14. Dirigenti di grande esperienza che da sempre portano i colori bianco/blu nel cuore e il Direttore Sportivo, Max Capitanio, degli artefici dei grandi successi della scorsa stagione, garantiranno il percorso migliore per tutte le nostre giovani promesse del volley.