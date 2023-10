A ottobre il derby della Costa Azzurra a Nizza: campo in condizioni pietose, si cambia

L’impianto del team rossonero è stato uno dei più colpiti e Dante, capitano degli Aiglons, non si è trattenuto nel valutare la qualità del terreno di gioco dopo il pareggio per 0-0 del Nizza con il Brest domenica scorsa. Il difensore brasiliano ha definito il campo “il peggior campo della Ligue 1” .

Anche l’allenatore, l’italiano Francesco Farioli, ha espresso il suo malcontento per le condizioni del manto erboso: “Mi ha disturbato il sonno. Abbiamo lasciato il miglior campo della Ligue 1 un mese fa. Ora ho visto le foto e non è accettabile. Dopo questa partita è responsabilità di tutti rimetterlo in sesto”.

“La città di Nizza, in collaborazione con il suo partner Nice Eco Stadium, annuncia che l’intero campo dello stadio Allianz Riviera sarà cambiato [...] in vista della partita tra l’OGC Nizza e l’Olympique de Marseille in programma il 21 ottobre”, si legge in un comunicato stampa diffuso dal Comune nizzardo.