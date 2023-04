A quasi 42 anni Nenê riparte dalla Serie B brasiliana. Nel 2012 fu capocannoniere in Francia con Giroud

Nenê nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Vasco da Gama. L'ultima esperienza in Europa risale al 2015 al West Ham. Nenê ha giocato sotto la Tour Eiffel al Paris Saint-Germain dal 2010 al 2013 segnando 48 gol in 112 presenze complessive.

Adesso per Nenê, 42 anni da compiere il prossimo 19 luglio, inizia una nuova avventura con lo Juventude. Il club biancoverde della città di Caxias do Sul esordirà in campionato in questo fine settimana in casa contro il Botafogo-SP.