Abbonamento allo stadio rateizzato: l’iniziativa del Monaco che compie 100 anni

Stagione positiva per l’AS Monaco che nonostante non sia riuscito a portare a casa nessun trofeo, chiude la Ligue 1 al 2° posto, alle spalle del Psg, e centra l’obiettivo prefissato ad inizio stagione: la qualificazione in Champions League. Quella che partirà al termine degli europei sarà un’annata unica (2024-2025) poichè coinciderà con i 100 […]

Vincenzo Bellino Redattore 6 giugno - 07:54

Stagione positiva per l'AS Monaco che nonostante non sia riuscito a portare a casa nessun trofeo, chiude la Ligue 1 al 2° posto, alle spalle del Psg, e centra l'obiettivo prefissato ad inizio stagione: la qualificazione in Champions League. Quella che partirà al termine degli europei sarà un'annata unica (2024-2025) poichè coinciderà con i 100 anni del club del Principato che ha deciso di festeggiare l'importante traguardo con un'iniziativa speciale.

Monaco, allo stadio con l'abbonamento a rate — Come riportato sul sito ufficiale del club, per vivere appieno le emozioni della stagione del Centenario, il Monaco propone una super offerta per ammortizzare i costi degli abbonamenti. I tifosi potranno scegliere il proprio posto sulle tribune del Louis II e pagarlo comodamente a rate.

Una promozione che permetterà ai supporters del club del Principato di assistere a più di ventuno partite, di cui quattro europee in casa contro le migliori squadre del continente (Champions League), nell'ambito della nuova formula della competizione. Oltre a questo pacchetto, sono incluse anche le partite casalinghe della Coupe de France. Il tutto, con la certezza di mantenere lo stesso posto per tutte e tre le competizioni.