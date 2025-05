Aberdeen a digiuno da 35 anni e Celtic in cerca del tris: bacheche a confronto delle finaliste di Scottish Cup

Il Celtic verso il terzo titolo consecutivo, riuscirà l'Aberdeen a infrangere il suo dominio?

Per la terza volta in tre anni il Celtic raggiunge al finale di Scottish Cup, e stavolta si ritroverà davanti l'Aberdeen, squadra con cui vi è un'intensa rivalità. Questa contrapposizione, rispetto ai Rangers, non nasce per questioni extra calcistiche, anzi. Si può dire che nasce realmente sul campo da gioco: soprattuto, da quando l'Aberdeen è entrato nella geografia calcistica del calcio scozzese, per mano di Sir Alex Ferguson a cavallo degli anni '80. Sotto la sua sapiente guida, i Reds sono riusciti non solo a spezzare il binomio tra Celtic e Rangers come squadre più forti del paese, ma addirittura a strappare titoli europei come la Coppa delle Coppe e la Supercoppa Uefa.

Ad oggi il Celtic è nettamente più attrezzato rispetto all'Aberdeen, come dimostra anche la classifica del campionato scozzese. Peraltro, i biancoverdi hanno vinto tre delle ultime quattro partite contro la formazione di Jimmy Thelin e, stando alle dichiarazioni di Michael Grant, esperto corrispondente del calcio scozzese per il The Times, non sono in pochi a chiedersi semplicemente quanti gol segnerà il Celtic, dando per estremamente scontata la sua vittoria.

Ad ogni modo, parliamo di due delle squadre più rispettate e conosciute nel calcio scozzese, grazie anche al grande prestigio che i due club sono riusciti a costruire attraverso vittorie, trofei e grandi campioni passati per il loro stadio e la loro storia.

Bacheche a confronto: Aberdeen contro Celtic — Il Celtic in Scozia è un'icona, un'istituzione, al fianco dei rivali Rangers è il club con più vittorie tra Scottish Cup e campionato scozzese. Sono 55 i successi strappati in campionato, mentre ammontano a 42 le vittorie nella Coppa nazionale. Qui, ad esempio, c'è una significativa differenza rispetto ai Rangers, che ne contano otto in meno. Nonostante gli innumerevoli trofei in ambito nazionale, l'unico trofeo internazionale vinto dal Celtic è la Champions League (unica squadra scozzese ad averla vinta) al termine della stagione 1966/1967. E proprio in tal senso si può carpire la più significativa differenza rispetto al palmares dell'Aberdeen.

Sicuramente il numero di trofei è inferiore, ma come scritto nei paragrafi precedenti l'Aberdeen vanta ben due successi in ambito internazionale, raggiunti peraltro nello stesso anno e sotto la stessa guida. Parliamo della Coppa delle Coppe, unica squadra scozzese ad averla vinta insieme ai Rangers, e la Supercoppa europea (record per una squadra scozzese).

Le statistiche in Scottish Cup — Oltre ad essere il detentore del titolo, il Celtic è la squadra ad aver vinto più Scottish Cup di tutte le avversarie scozzesi. L'anno scorso ha battuto i Rangers per 1-0, e nella stagione precedente ha superato il confronto contro l'Inverness. Ampliando il nostro raggio d'analisi, la formazione biancoverde ha vinto sei volte la manifestazione negli ultimi dieci anni, non perdendo mai una volta giunta all'ultimo atto. Addirittura, per risalire ad una sconfitta in finale bisogna uscire dal nuovo millennio e recuperare l'edizione del 1998/1999, in cui furono gli acerrimi rivali dei Rangers a strappare la coppa.

La finale di questa stagione, peraltro, s'è verificata già pochi anni fa. Stavolta dobbiamo risalire alla stagione 2016/2017, annata in cui ad Hampden Park vinse il Celtic con il risultato di 2-1. Quella volta è stata anche l'ultima in cui i Reds sono giunti alle battute finali della competizione. Sfogliando l'albo d'oro, l'ultima vittoria dell'Aberdeen è arrivata 35 anni fa, nel 1990: in quell'occasione ad uscire sconfitto dal campo fu proprio il Celtic. Quell'interminabile partita è celebre e se ne parla ancora oggi per la lunga serie di rigori, che alla fine ha recitato il risultato di 9-8 in favore dei Reds.

