Coppa di Scozia, Celtic a caccia del "Triplete": dove vedere la finale in tv ed in diretta streaming

Enrico Pecci Redattore 20 maggio 2025 (modifica il 21 maggio 2025 | 00:03)

Ultimo trofeo in palio anche in Scozia per la stagione 2024/25. Saranno Aberdeene Celtica giocarsi la finalissima di Coppa: sabato, alle ore 16:00, la squadra di Brendan Rodgers andrà a caccia del "Triplete" dopo aver vinto campionato e Coppa di Lega. L'ultimo precedente, di appena una settimana fa, è stato senza storia: i biancoverdi hanno travolto l'Aberdeen per 5-1 in trasferta a campionato già deciso. Sabato, invece, ci sarà in palio un altro trofeo.

Coppa di Scozia, dove vedere Aberdeen-Celtic in tv ed in diretta streaming — Il Celtic di Brendan Rodgers ha dominato la stagione in Scozia. Dopo l'ultimo titolo, l'ex Liverpool ha dichiarato: "È importante celebrare questo traguardo perché per essere così a nostro agio per tutta la stagione ci vuole tanto lavoro. Tuttavia, abbiamo continuato, siamo rimasti concentrati e ora abbiamo un altro titolo a cui puntare, ma festeggeremo e poi ci prepareremo la prossima settimana per sabato a Hampden".

Il mirino è già sulla finale di Coppa di Scozia contro l'Aberdeen: "La coerenza in generale, e con coerenza si intende la mentalità: i giocatori ogni singolo giorno meritano tantissimo credito. Sono stati assolutamente incredibili, ma penso che si sia creato un vero legame con il supporto e la squadra, ed è stato fantastico vederlo". I campioni di Scozia vogliono ora completare il "Triplete" per confermare l'assoluta egemonia nel proprio paese.

La finale di Coppa di Scozia tra Aberdeen e Celtic, in programma sabato alle ore 16:00, non ha copertura televisiva in Italia. Il match non verrà trasmesso da alcuna emittente televisiva e non sarà disponibile in diretta streaming. Tuttavia, DerbyDerbyDerby dedicherà ampio spazio anche all'ultimo atto della competizione, con dichiarazioni ed approfondimenti pre e post partita. Ultimo atto della stagione dunque anche in Scozia, purtroppo non in tv.