Abiel Osorio: da match-winner a espulso in pochi minuti

L'attaccante del Defensa y Justicia, è passato dall’essere l'eroe di giornata contro il Deportivo Riestra a ricevere un cartellino rosso per doppia ammonizione, in circostanze controverse

Danilo Loda 12 agosto - 12:33

La partita tra Defensa y Justicia e Deportivo Riestra resterà impressa nella memoria dei tifosi non solo per il risultato, ma soprattutto per la quanto accaduto ad Abiel Osorio. L’attaccante argentino, protagonista assoluto nel bene e nel male, ha segnato il gol decisivo dell’1-0, salvo poi essere espulso appena quattro minuti dopo in un finale caotico.

Abiel Osorio, l'espulsione arriva per simulazione — Il match si era mantenuto in equilibrio fino al 47° minuto del secondo tempo, quando Osorio ha trasformato un rigore pesantissimo, regalando ai suoi tre punti fondamentali nel Torneo di Clausura. Nell’esplosione di gioia, però, ha commesso il primo passo falso: si è tolto la maglia per esultare, gesto che il regolamento punisce con un’ammonizione automatica.

Accettata senza proteste la decisione dell’arbitro Fernando Espinoza, l’attaccante ha ripreso a giocare, ma la tensione del recupero ha fatto il resto. Con la partita ormai agli sgoccioli e sette minuti extra da gestire, Osorio ha cercato di fermare un’azione avversaria. Nel contatto con il difensore Juan Randazzo, l’attaccante ha sostenuto di aver ricevuto una gomitata, cadendo a terra. Espinoza, invece, ha interpretato la caduta come simulazione e gli ha mostrato il secondo cartellino giallo, che ha comportato l’espulsione.

L'arbitro Espinoza spesso nell'occhio del ciclone — Le immagini televisive sembrano dare parzialmente ragione a Osorio, ma non in maniera definitiva. Quel che è certo è che il protagonista del gol vittoria ha lasciato il campo anzitempo, tra rabbia e incredulità. Questo, tra le altre cose, gli costerà anche l'esclusione per squalifica nella prossima sfida contro il Newell’s.

L’episodio, già discusso per la gestione arbitrale, conferma come Fernando Espinoza non sia nuovo alle polemiche. Per Osorio, invece, resta l’amaro di una serata che poteva essere da eroe e che invece si è chiusa con una doccia anticipata e un cartellino rosso difficile da digerire.