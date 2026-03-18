Arriva la decisione: il giocatore del Getafe salterà le prossime due partite contro Espanyol e Athletic Club

Federico Iezzi Collaboratore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 19:32)

Ha del clamoroso quanto avvenuto in Atletico Madrid-Getafe e che è valso una squalifica di due giornate per il difensore Abdelkabir Abqar del Getafe. Il motivo? Il calciatore è stato espulso durante la partita contro l'Atletico Madrid per aver “pizzicato” le parti intime di Sorloth.

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Atletico Madrid-Getafe: Abqar pizzica Sorloth nelle parti intime — Minuto 55' di Atletico Madrid-Getafe. La squadra di Simeonesta conducendo per 1-0. Poi, all'improvvido, accade qualcosa di insolito. Le telecamere inquadrano l'attaccante dei Colchoneros, Sorloth, mentre spintona il difensore avversario Abqar. I due, però, sono lontani dalla palla e dall'azione in svolgimento e non si comprendono le motivazioni del battibecco.

L'arbitro decide di comprendere meglio la questione e si rivolge al VAR. Scopre così qualcosa di clamoroso e inquietante: Abqar ha rifilato al norvegere un vero e proprio pizzicotto nelle parti intime. La decisione del direttore di gara dopo aver visionato le immagini? Rosso diretto al marocchino e giallo alla punta di Simeone. Il match è poi proseguito ed è terminato con la vittoria dell'Atletico per 1-0 grazie alla rete dell'ex Udinese Molina. Il difensore si è poi difeso dichiarando: "Non avevo intenzione di toccarlo in quel punto. Nel calcio ci si tocca, ci si scontra, ma il video mostra chiaramente che non volevo toccarlo lì. Si è trattato di un contatto di gioco".

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Il marocchino squalificato per due giornate — Oggi la Commissione Disciplinare della Federazione calcistica spagnola ha comminato una sanzione al giocatore marocchino. Due giornate di squalifica per “condotta contraria al buon ordine sportivo” . Il difensore, quindi, salterà i match contro RCD Espanyol e Athletic Club. La federazione, inoltre, ha anche respinto le accuse del Getafe: secondo il club l'arbitro, Ortiz Arias, ha commesso un errore e Abqar si è limitato a tirare i pantaloncini di Sorloth. Secondo la Commissione disciplinare, però: "L'analisi delle immagini dimostra la loro compatibilità con la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro e non vi sono contraddizioni o questioni che permettano una eventuale distorsione del contenuto". La versione fornita dal Getafe, quindi, è stata definita incoerente.

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