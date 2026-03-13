Le due compagini di Madrid si affrontano da anni in sfide ricche di emozioni, con bomber capaci di segnare gol decisivi, regalare rimonte e rendere ogni partita indimenticabile

Vincenzo Di Chio 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 09:32)

Nel panorama del calcio spagnolo esiste una rivalità particolare che si gioca all'interno della stessa area metropolitana: quella tra Getafe e Atletico Madrid. Non si tratta di un derby storico come quello tra Atletico e Real, ma negli ultimi vent'anni questa sfida è diventata una partita sempre molto sentita nella comunità madrilena. Il Getafe rappresenta infatti il Sud della capitale, mentre l'Atletico è uno dei club più prestigiosi della Spagna.

Nel corso degli anni il confronto ha spesso visto prevalere i rojiblancos, ma non sono mancati colpi di scena e vittorie sorprendenti degli azulones. Guardando i numeri complessivi, il dominio dell'Atletico è evidente: nelle sfide ufficiali tra le due squadre i colchoneros hanno ottenuto circa 31 vittorie, contro 5 successi del Getafe, mentre i pareggi sono 11. Tra questi dati, spiccano soprattutto i bomber che hanno lasciato il segno con le loro reti nei confronti diretti.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

La storia del Getafe:l'ascesa della squadra della periferia di Madrid — Il Getafe è uno dei club più giovani del calcio spagnolo di alto livello. Fondato nel 1983, il Club ha iniziato la sua scalata nel calcio professionistico soprattutto negli anni 2000,quando riuscì a conquistare per la prima volta la promozione nella Liga. Da quel momento il Getafe è diventato una presenza quasi stabile nella massima serie, distinguendosi per una filosofia molto pragmatica e per una grande solidità difensiva.

Lo stadio del Club è il Coliseum Alfonso Perez, un impianto che negli anni è diventato un campo difficile per molte squadre spagnole. Uno dei momenti più importanti del Club è stato il periodo tra il 2007 e 2010, quando il Getafe raggiunse due finali di Coppa del Rey e arrivò fino ai quarti della Coppa Uefa.

Nonostante la differenza di budget rispetto ai grandi club, la squadra azulona è riuscita più volte a mettere in difficoltà l'Atletico, conquistando anche vittorie memorabili nel derby madrileno. Tra i giocatori che hanno contribuito a scrivere pagine memorabili del Club spiccano nomi come Diego Forlan, protagonista nelle prime stagioni di crescita del Getafe(diventerà poi un idolo per i tifosi dell'Atletico),il talento offensivo di Dani Guiza, oltre a giocatori simbolo degli anni più recenti come Mata e il centrocampista uruguaiano Arambarri, diventati icone per i tifosi del Getafe.

Clicca sull'immagine per guardare le partite live su SISAL

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto GOLDBET

Clicca su questa foto per vedere tutto il calcio gratis con LOTTOMATICA

Atletico Madrid: uno dei grandi club della Spagna — La storia dell'Atletico Madrid è molto più lunga e ricca di trofei. Il Club è stato fondato nel 1903 ed è oggi una delle società più titolate della Spagna nonostante la battaglia continua con squadre come Real Madrid e Barcellona. Nel suo palmares figurano 11 campionati di Liga, 10 Coppe del Rey, 2 Supercoppe Uefa e 1 Coppa delle Coppe. Negli ultimi anni la squadra ha vissuto un'epoca di successi grazie al grande lavoro dell'allenatore Diego Simeone, che ha riportato il club ai vertici del calcio spagnolo ed europeo, conquistando tra l'altro la Liga nel 2014 e nel 2021 e raggiungendo due finali di Champions League.

La squadra gioca le proprie partite casalinghe al moderno Civitas Metropolitano, uno degli stadi più affascinanti d'Europa. Proprio grazie alla sua maggiore esperienza e qualità tecnica, l'Atletico ha costruito nel tempo un netto vantaggio negli scontri diretti con il Getafe, vincendo la maggior parte dei derby.

Tra le figure più importanti che sono passate da questa squadra troviamo: Aragones, vera leggenda del club e per anni miglior marcatore della sua storia; Bobo Vieri che fu uno dei centravanti più devastanti di quella Liga; Griezmann, ancora oggi imprescindibile per la squadra; Fernando Torres, uno degli attaccanti più forti degli ultimi vent'anni.

https://www.instagram.com/p/DVti7yBiNVu/?igsh=MXRhMXd1MHh2M2RmYg==

I match più spettacolari tra Getafe e Atletico Madrid — Nel corso degli anni la sfida tra Getafe e Atletico Madrid ha regalato partite intense e ricche di gol. Nonostante il predominio statistico dei rojiblancos negli scontri diretti, diverse sfide sono rimaste nella memoria dei tifosi per spettacolo ed emozioni:

uno degli incontri più eclatanti è stato il 7-0 dell'Atletico nel novembre 2013, una delle vittorie più larghe della storia di questo derby madrileno. In quella partita i colchoneros dominarono completamente il match grazie alle reti di David Villa, Diego Costa e Raul Garcia.

un'altra partita rimasta impressa è il 4-3 del febbraio 2022, una sfida incredibile caratterizzata da clamorosi ribaltamenti di fronte. In quella gara L'Atletico riuscì a imporsi al termine dei 90 minuti grazie alle reti di Angel Correa e Matheus Cunha, mentre per il Getafe segnarono Unal e Borja Mayoral.

un altro scontro molto ricordato è il 3-0 dell'Atletico nel 2018, una gara dominata in lungo e largo dagli uomini di Simeone grazie alle reti di Griezmann, Koke e Diego Costa.

ultimo ma non per importanza è la vittoria che rimarrà impressa nella storia del Getafe: marzo 2025, quando gli azulones si imposero per 2-1 riuscendo a ribaltare la gara nei minuti finali grazie ad una doppietta del centrocampista Arambarri, capace di segnare tra l'88 e il recupero, regalando una gioia immensa ai propri sostenitori.

Queste partite dimostrano come, nonostante un dominio della squadra di Simeone, il derby con il Getafe sia spesso capace di regalare emozioni intense e match spettacolari ricchi di colpi di scena.

I bomber più prolifici della sfida — Nel corso degli anni diversi attaccanti hanno lasciato il segno nel derby tra Atletico Madrid e Getafe. Ma vediamo un pò di numeri insieme:

Primo posto per Antoine Griezmann, autore di 9 reti contro il Getafe che lo rendono il miglior marcatore di questo confronto: il talento francesce è un idolo dei tifosi dell'Atletico. Un attaccante completo, noto per la sua grande intelligenza tattica, tecnica soprafina e capacità di muoversi tra le linee; oltre ai gol il suo contributo è fondamentale anche per assist e visione di gioco.

Secondo posto occupato da Diego Costa con 6 gol. Punta fisica e aggressiva, Diego è stato uno degli attaccanti più temuti della Liga grazia alla sua dirompente forza, la sua determinazione e capacità finalizzativa.

Terzo posto detenuto da Angel Correa con 5 gol. L'argentino è apprezzato da sempre per la sua rapidità, tecncia nello stretto e abilità nel creare occasioni da gol anche in spazi molto ristretti.

Per quanto riguarda il Getafe invece troviamo:

Primo posto per Enes Unal con 4 gol: l'attaccante turco si distingue per la sua precisione sotto porta e il buon gioco aereo, qualità che lo hanno sempre reso pericoloso in area.

Secondo posto occupato da Mauro Arambarri con 3 gol contro l'Atletico: un giocatore molto dinamico, capace di inserirsi in modo offensivo e tiri dalla distanza, idolo dei tifosi anche per l'impegno costante che mette in ogni partita.

Terzo posto detenuto da Jaime Mata con 3 gol: attaccante di movimento, noto per la sua capacità di attaccare gli spazi e farsi sempre trovare pronto in zona offensiva.

Una sfida che continua a scrivere la storia — Nel corso degli anni questo derby ha visto protagonisti grandi campioni e momenti indimenticabili, con gol spettacolari e sfide combattute fino all'ultimo respiro. Tra tutti, il nome di Griezmann resta quello più legato alla sfida, grazie ai tanti gol che lo hanno reso il bomber più prolifico negli scontri diretti.

Ma come ogni derby che si rispetti, anche quello tra Getafe e Atletico Madrid è destinato a rinnovarsi stagione dopo stagione. Nuovi protagonisti, nuove storie e nuove emozioni continueranno ad arricchire questo confronto, confermando che nel calcio, anche le rivalità più recenti possono diventare nel tempo parte integrante della storia di una città e della passione dei suoi tifosi.