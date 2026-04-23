Problemi durante la diretta di Gimnasia-Acasuso, partita di Copa Argentina. La partita, trasmessa da TyC Sports, per un momento si è interrotta per mostrare il volto di un tifoso. Un fuori onda ovviamente non programmato dall'emittente, visto che il tifoso è sceso in campo e ha preso il controllo della telecamera senza permesso.

BUENOS AIRES, ARGENTINA – 28 gennaio 2026: Ian Subiabre del River Plate lotta per il possesso del pallone contro Alexis Steimbach del Gimnasia y Esgrima La Plata durante una partita del Torneo Apertura Mercado Libre 2025 tra River Plate e Gimnasia La Plata allo stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

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Acasuso-Gimnasia, la sorpresa in diretta

La Copa Argentina è un torneo che vede affrontarsi squadre provenienti da diverse divisioni e questo lo rende un torneo pieno di sorprese.. La sfida valida per i sedicesimi di finale si giocava allo stadio. Fino al 35esimo la gara si è giocata regolarmente, ma all'improvviso la partita è diventata strana, soprattutto per chi la stava guardando da casa. Ad un certo punto infatti la telecamera, oltre a perdere di stabilità,. Anzichè mostrare il campo infatti, la telecamera ha inquadrato il volto di un tifoso che stava cantando, lo stesso che si è impadronito della telecamera.

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Gimnasia agli ottavi di finale

Ovviamente il direttore della fotografia ha subito cambiato l'inquadratura, passando ad una a livello del campo, per poter permettere al cameraman responsabile di quella telecamera di riprenderne il possesso. L'accaduto si è chiuso così, in un sipario simpatico per gli spettatori del match che ha confermato la vena sorprendente di questa competizione.Per quanto riguarda l'aspetto puramente sportivo del match,con i gol di. Battendo l'Acasuso, il Gimnasia si è guadagnato l'accesso agli ottavi di finale. Adesso la squadra deattenderà la vincente dello scontro tra San Lorenzo , gara la cui data non è ancora definita.

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