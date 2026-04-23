Siparietto divertente quello durante la diretta del match tra Acasuso e Gimnasia, nel quale un tifoso si è impossessato di una camera per inquadrarsi.
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Problemi durante la diretta di Gimnasia-Acasuso, partita di Copa Argentina. La partita, trasmessa da TyC Sports, per un momento si è interrotta per mostrare il volto di un tifoso. Un fuori onda ovviamente non programmato dall'emittente, visto che il tifoso è sceso in campo e ha preso il controllo della telecamera senza permesso.
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Acasuso-Gimnasia, la sorpresa in direttaLa Copa Argentina è un torneo che vede affrontarsi squadre provenienti da diverse divisioni e questo lo rende un torneo pieno di sorprese. E non sono mancate sorprese neanche nella sfida tra Gimnasia e Acasuso. La sfida valida per i sedicesimi di finale si giocava allo stadio Estudiantes de Casero. Fino al 35esimo la gara si è giocata regolarmente, ma all'improvviso la partita è diventata strana, soprattutto per chi la stava guardando da casa. Ad un certo punto infatti la telecamera, oltre a perdere di stabilità, ha smesso di inquadrare il campo e si è girata su se stessa. Anzichè mostrare il campo infatti, la telecamera ha inquadrato il volto di un tifoso che stava cantando, lo stesso che si è impadronito della telecamera.
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Gimnasia agli ottavi di finalePer quanto riguarda l'aspetto puramente sportivo del match, gli ospiti si sono imposti con un netto 3-0 sui padroni di casa con i gol di Torres, Giampaoli e Schelotto. Battendo l'Acasuso, il Gimnasia si è guadagnato l'accesso agli ottavi di finale. Adesso la squadra de La Plata attenderà la vincente dello scontro tra San Lorenzo e Deportivo Riestra, gara la cui data non è ancora definita.
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