Siparietto divertente quello durante la diretta del match tra Acasuso e Gimnasia, nel quale un tifoso si è impossessato di una camera per inquadrarsi.

Francesco Di Chio
Argentina Messi

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Problemi durante la diretta di Gimnasia-Acasuso, partita di Copa Argentina. La partita, trasmessa da TyC Sports, per un momento si è interrotta per mostrare il volto di un tifoso. Un fuori onda ovviamente non programmato dall'emittente, visto che il tifoso è sceso in campo e ha preso il controllo della telecamera senza permesso.

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River Plate v Gimnasia La Plata - Torneo Apertura 2026
BUENOS AIRES, ARGENTINA – 28 gennaio 2026: Ian Subiabre del River Plate lotta per il possesso del pallone contro Alexis Steimbach del Gimnasia y Esgrima La Plata durante una partita del Torneo Apertura Mercado Libre 2025 tra River Plate e Gimnasia La Plata allo stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

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Acasuso-Gimnasia, la sorpresa in diretta

La Copa Argentina è un torneo che vede affrontarsi squadre provenienti da diverse divisioni e questo lo rende un torneo pieno di sorprese. E non sono mancate sorprese neanche nella sfida tra Gimnasia e Acasuso. La sfida valida per i sedicesimi di finale si giocava allo stadio Estudiantes de Casero. Fino al 35esimo la gara si è giocata regolarmente, ma all'improvviso la partita è diventata strana, soprattutto per chi la stava guardando da casa. Ad un certo punto infatti la telecamera, oltre a perdere di stabilità, ha smesso di inquadrare il campo e si è girata su se stessa. Anzichè mostrare il campo infatti, la telecamera ha inquadrato il volto di un tifoso che stava cantando, lo stesso che si è impadronito della telecamera.

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Ovviamente il direttore della fotografia ha subito cambiato l'inquadratura, passando ad una a livello del campo, per poter permettere al cameraman responsabile di quella telecamera di riprenderne il possesso. L'accaduto si è chiuso così, in un sipario simpatico per gli spettatori del match che ha confermato la vena sorprendente di questa competizione.

Gimnasia agli ottavi di finale

Per quanto riguarda l'aspetto puramente sportivo del match, gli ospiti si sono imposti con un netto 3-0 sui padroni di casa con i gol di Torres, Giampaoli e Schelotto. Battendo l'Acasuso, il Gimnasia si è guadagnato l'accesso agli ottavi di finale. Adesso la squadra de La Plata attenderà la vincente dello scontro tra San Lorenzo e Deportivo Riestra, gara la cui data non è ancora definita.

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