La rimonta del San Lorenzo

A metà ripresa entrambi gli allenatori cambiano qualcosa: Russo inserisce Dominguez e Cerutti per Irala e Baez, mentre Costas dà spazio a due titolarissimi come Salas e Martirena al posto di Balboa e Zaracho. Martirena è subito pericoloso, con un tiro parato da Gill. Al 76’ Vombergar mette in rete di tacco il potenziale gol del pari, ma è in netto fuorigioco: bandierina alta, si resta sull’1-2. Salas finisce sul taccuino dell’arbitro al 78’, mentre Barrios sostituisce Almendra per il Racing. Il San Lorenzo fatica a rendersi pericoloso ma all’86’ l'Academia perde il pallone in modo superficiale in uscita, con un colpo di tacco sciocco di Martirena. Braida recupera e calcia da fuori: questa volta Cambeses non può nulla, 2-2 e doppietta per il capitano del Ciclón. Il Nuevo Gasometro spinge fortissimo e i rossoblù ci credono: al 92’ Peralta decolla su una punizione di Reali, impatta alla grande di testa e segna 3-2, facendo impazzire i suoi tifosi e regalando i tre punti ai padroni di casa.