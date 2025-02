Il Racing batte il Botafogo anche al ritorno e alza la Recopa Sudamericana

Il club di Avellaneda, allenato da Costas, vince anche al Nilton Santos, conquistando la prima supercoppa del Sud America della sua storia. Decidono i gol di Zaracho e Zuculini.

Alessandro Savoldi 28 febbraio 2025 (modifica il 28 febbraio 2025 | 04:00)

Dopo il 2-0 dell’andata, il Racing vince anche al ritorno contro il Botafogo e conquista la Recopa Sudamericana 2025. Allo stadio Nilton Santos l’Academia domina la seconda partita e vince 0-2 con gol nella ripresa di Zaracho e Zuculini.

Costas conferma gli undici della gara d’andata, con il tridente composto da Vietto, Salas e Martinez in attacco. Caçapa invece cambia tre uomini, con Jair in difesa al posto di Danilo Barbosa, Gregore per Newton a centrocampo e Artur, ala offensiva, che sostituisce l’ex Napoli Allan. Per l’allenatore brasiliano è l’ultima panchina con il Fogão, al suo posto subentrerà Renato Paiva.

La cronaca del primo tempo — In avvio emerge subito quella che sarà la chiave tattica della gara, con il Botafogo che tiene la palla alla ricerca di sbocchi per riaprire il doppio confronto e il Racing pronto a colpire in contropiede. Il possesso palla del Fogão però è sterile, con gli ospiti che hanno, già nella prima mezz’ora, diverse occasioni per trovare il vantaggio. Il più ispirato di tutti è sicuramente Salas, che al 5’ calcia bene da fuori area a giro. John Victor, già protagonista all’andata, vola sotto l’incrocio e sventa lo 0-1. Ancora Salas ci prova al 12’, con un diagonale potente ma impreciso. Victor è costretto agli straordinari anche al 25’, quando devia in corner una punizione insidiosa di Vietto. Dal calcio d’angolo seguente altra grande chance per l’Academia, con Salas che, tutto solo di testa, mette a lato di poco. Il primo grande squillo del Botafogo arriva al 40’. Il calcio di punizione dalla sinistra di Alex Telles trova la testa di Barbosa, che impatta bene il pallone. Arias in tuffo devia la sfera contro la traversa con una grande parata. Negli ultimi cinque minuti i padroni di casa ci provano anche con Martins, che calcia alto di poco da fuori. Si torna negli spogliatoi sullo 0-0, con il Racing ancora avanti di due reti in virtù del risultato dell’andata.

La cronaca del secondo tempo — La ripresa si apre con l’ingresso in campo di Zaracho al posto dell’ammonito Vietto. Proprio Zaracho è subito protagonista della gara. Al 50’, il neo-entrato raccoglie un tiro deviato di Martirena e lascia partire un gran destro: la palla si infila nel sette, Racing in vantaggio 0-1 sul campo del Botafogo e 0-3 nella Recopa. Caçapa, alla ricerca di un miracolo, inserisce Jeffinho e Rwan Cruz al posto di Artur e Gregore. Anche Costas cambia qualcosa, con Di Cesare, infortunato, che viene rilevato da Conti. La reazione dei bianconeri è pressoché nulla, anzi, al 66’ l’Academia spreca una gigantesca palla gol con Martinez, che non riesce a servire Zaracho dopo aver saltato il portiere. A mandare i titoli di coda, al 69’, ci pensa Zuculini. Il centrocampista controlla con il petto un passaggio morbido di Martirena e calcia fortissimo, fulminando John Victor: è 0-2 per il Racing, è delirio Academia. Nel finale gli argentini hanno diverse occasioni per dilagare, con il portiere Fogão bravo a salvare su Martinez e compagni, mentre il Botafogo ci prova con Ponte. Al triplice fischio possono fare festa gli uomini di Costas, il Racing ha meritatamente vinto la Recopa Sudamericana con il complessivo di 4-0.

Le prospettive dei due club per la stagione 2025 — Per il club di Avellaneda è il primo successo nella propria storia in questa competizione, con i biancoazzurri che hanno dominato sia all’andata che al ritorno e alzano con merito il trofeo. Si tratta di un trionfo che lancia il Racing verso una grande stagione, sia in campionato che in Copa Libertadores. D’altro canto, non esce dallo stato di profonda crisi il Botafogo, fuori dai playoff nel Carioca e ridimensionato dal doppio 2-0 subito nella Recopa. Toccherà a Paiva risollevare l'annata di un Fogão ferito ma comunque campione del Brasile e del Sud America in carica.

¡RACING CLUB ES EL CAMPEÓN DE LA #RECOPA! ¡LA ACADEMIA ES EL MEJOR DE AMÉRICA!

¡DEJANDO AL FÚTBOL ARGENTINO EN LO MÁS ALTO OTRA VEZ! ¡DALE CAMPEÓOOOOOOOOON! pic.twitter.com/BUzc2ZXzMD

— Racing Club (@RacingClub) February 28, 2025