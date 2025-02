Zampata di Ortiz e rissa finale: Flamengo batte Botafogo 1-0

I rossoneri di Luis portano a casa i tre punti in una partita ricca di carica agonistica, terminata con sette cartellini gialli e tre cartellini rossi.

Alessandro Savoldi 13 febbraio 2025 (modifica il 13 febbraio 2025 | 07:32)

Dopo la Supercopa Do Brasil, ancora una volta ecco Flamengo-Botafogo, il Clássico Da Rivalidade. Al Maracanà è andata in scena una partita ricca di tensione e cartellini.

Il racconto del primo tempo — Il Flamengo parte fortissimo e soprende il Botafogo: a circa un minuto dal calcio d’inizio i rossoneri giocano rapidamente in verticale trovando Juninho, il quale non riesce a battere John Victor in uscita. L’intensità vista in avvio cala con il passare dei minuti, con i bianconeri che cercano, senza grandi risultati, di costruire da dietro a ritmi bassi. Juninho è costretto a lasciare il campo per infortunio al 12’. Al suo posto entra Bruno Henrique, che dopo pochi secondi serve bene Everton, che calcia: il suo tiro viene respinto dalla difesa Fogão. Henrique è particolarmente ispirato: al 23’ rientra sul mancino e cerca la porta, ancora la retroguardia bianconera riesce a deviare in corner. La partita si incattivisce un po’: vengono ammoniti De La Cruz e Luiz Araujo. Nel finale è il Botafogo a condurre il gioco, con gli ospiti che cercano fortuna con le palle inattive, senza però impensierire Cunha.

Il racconto del secondo tempo — In avvio di secondo tempo la partita continua ad essere molto spezzettata, con tante situazioni a gioco fermo. Proprio su un calcio piazzato la sblocca il Flamengo, al 55’. Punizione dalla trequarti battuta sul secondo palo da De Arrascaeta, sponda di Danilo per Ortiz che, tutto solo sul lato opposto dell’area piccola, infila il gol del vantaggio: 1-0 per i rossoneri. Danilo, dopo l’assist, è di nuovo protagonista al 60’, quando l’ex Juventus si immola su una rasoiata di Alex Telles diretta in porta. Al 74’ occasione clamorosa per il Botafogo con un colpo di testa a botta sicura di Igor Jesus: questa volta è Luiz Araujo a respingere sulla linea. Altra chance per i Fogão all’88’, quando Lobato calcia centrale dopo aver sprigionato la sua velocità. Nei minuti di recupero gli ospiti non riescono a costruire nessuna palla gol per trovare il pareggio: il Flamengo vince 1-0. Dopo il triplice fischio piccola rissa tra Bruno Henrique e Barboza. Per cercare di difendere il compagno intervengono Gerson e Cleiton, entrambi espulsi, così come il difensore dei nerostellati. Dopo questo episodio, può partire la festa del Maracanà.

I ragazzi di Filipe Luis si prendono la vetta del Campionato Carioca. Si tratta del sesto risultato utile consecutivo in campionato, settimo se consideriamo anche la Supercoppa vinta proprio contro il Botafogo. Seconda sconfitta in fila, invece, per i campioni del Sud America in carica, che non riescono a trovare la quadra dopo l’addio di Artur Jorge.

FIMMMMMM DE JOGO NO MARACA! O Mengão vence o Botafogo por 1 a 0 com gol de Léo Ortiz, pela sétima rodada do Carioca! MENGOOOOOOOOOO! #CRF#VamosFlamengopic.twitter.com/LoA3bmIE6d