L’Huracán domina il Classico del Barrio: San Lorenzo battuto 2-0

Prova fantastica del Globo, in controllo per novanta minuti contro un Ciclon spento. I biancorossi, avanti dall'undicesimo minuto con Pereyra, hanno gestito la gara e, nel finale, hanno raddoppiato con Cabral.

Alessandro Savoldi 24 febbraio 2025 (modifica il 24 febbraio 2025 | 00:27)

In uno stadio Tomas Ducò tutto esaurito, l’Huracán batte i rivali di sempre del San Lorenzo 2-0 nel Classico del Barrio. I padroni di casa, autori di una grande partita, passano subito in vantaggio con Pereyra e trovano nel finale il raddoppio con Cabral. Quarto risultato utile consecutivo per il Globo, mentre il San Lorenzo perde la prima partita stagionale.

Huracán - San Lorenzo, la cronaca del primo tempo — L’Huracán prova a far valere immediatamente il fattore campo, iniziando la partita con grande intensità. Al 9’ primo tentativo dei padroni di casa con Mazzanti: il colpo di testa, però, è impreciso. È solo un assaggio di quanto succede due minuti più tardi: calcio di punizione battuto bene di sinistro da Gil, incornata di Pereyra e palla in porta. L’Huracán è in vantaggio dopo undici minuti. Il San Lorenzo, che per la prima volta subisce gol in trasferta in questa Primera Division, pare accusare il colpo e fatica a reagire. Al 20’ è decisivo il portiere azulgrana Gill: su un cross basso l’estremo difensore ospite anticipa Mazzanti ed evita il raddoppio. Il nuovo rischio corso sveglia finalmente il Ciclón, che sfiora subito il pareggio. Cuello è il più veloce di tutti sul traversone di Reali, ma il suo colpo di testa colpisce il palo.

Fabio Pereyra, con la maglia della sua ex squadra, prima di passare all'Huracán (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

Gestione per i padroni di casa — Il San Lorenzo aumenta il ritmo, guadagnando metri e impedendo all’Huracán di impostare il gioco, senza però riuscire a creare chance per il pareggio. Lo slancio azulgrana scema con il passare dei minuti e al 39’ ancora i biancorossi si rendono pericolosi sugli sviluppi di una palla inattiva: il tiro da fuori di Perez viene respinto da Herrera. Al 42’ lascia il campo Ibañez, infortunato. Prende il suo posto Leandro Lescano, che fa il suo esordio nella massima serie argentina nel Classico del Barrio. Nel finale di primo tempo le due squadre congelano il risultato, con il Globo soddisfatto del vantaggio e il Ciclón che evita di scoprirsi per non rischiare il raddoppio.

🔚 Final de la primera parte#Huracán (Pereyra) 1 - 0 #SanLorenzopic.twitter.com/50RD7uov9N

— CA Huracán (@CAHuracan) February 23, 2025

Huracán - San Lorenzo, la cronaca del secondo tempo — La ripresa si apre con un cartellino giallo per Lescano, reo di aver colpito con un gomito il neo-entrato Cerutti. Ammonito per l’Huracán anche Ramírez, con il San Lorenzo che spinge maggiormente alla ricerca del pari. I cross degli azulgrana, però, non trovano fortuna, con la difesa del Globo che fa buona guardia. La partita si fa via via più frammentata, complici anche i tanti falli fischiati dall’arbitro Herrera. Il primo tiro in porta del secondo tempo è dell’Huracán, che all’ora di gioco riparte con Ramírez: la sua conclusione è debole e centrale. Il San Lorenzo sembra non avere abbastanza energie per dar vita a un vero e proprio assedio, con i padroni di casa che gestiscono i ritmi.

L'Huracán raddoppia nel finale — Russo vede la stanchezza dei suoi e cambia in attacco: fuori Cuello e Reali, dentro i giovanissimi Peralta e Ladstatter, entrambi classe 2005. Al 78’ ci prova ancora l’Huracán: Sequeira colpisce di testa, Gill para senza problemi. Molto più pericoloso, un minuto più tardi, Cabral: l’attaccante fallisce, a tu per tu con il portiere, l’occasione per chiudere la partita. All’83’ altra gigantesca opportunità per il raddoppio: un cross basso da sinistra attraversa tutta l’area piccola, con Mazzantti che liscia il pallone a porta vuota. La scena si ripete tre minuti più tardi, con Avila, appena entrato proprio per Mazzantti, che manca l’appuntamento con il gol per una questione di centimetri. Il raddoppio, meritato, arriva al 90’: Cabral, imbeccato con una palla morbida da Ojeda, controlla e, solo davanti al portiere, firma il 2-0, scatenando la festa del popolo biancorosso. Nel finale c’è gloria anche per Galindez, il portiere del Globo, che vola sotto l’incrocio per parare un tiro di Cecchini. Finisce così: il Classico del Barrio è dell’Huracán, che vince 2-0.

Rodrigo Cabral con la maglia dell'Huracán (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

Con questa vittoria l’Huracán compie un importante passo avanti in classifica. Gli uomini di Kudelka hanno dominato la gara, rischiando in una sola occasione di subire gol, con il netto 2-0 che certifica quanto visto in campo. Il San Lorenzo, invece, perde la vetta del gruppo B della Primera Division. Nel prossimo turno altra partita difficile contro il Racing per gli azulgrana, mentre l'Huracán sfiderà il Velez Sarsfield.