Addio a Celeste Arantes, morta all’età di 101 anni la madre di Pelé

All'età di 101 anni è venuta a mancare la madre di Pelé, Doña Celeste. La donna era ricoverata in ospedale da otto giorni...

Addio a Doña Celeste

Come riportato dal g1 della Globo, Celeste Arantes, originaria di Tres Coracoes nel Minas Geiras, era ricoverata in ospedale da otto giorni. La scomparsa della madre di Pelé è stata annunciata da Edinho, figlio del campione del mondo brasiliano, con un post diffuso su Instagram. La donna era stata omaggiata nel giorno del suo centesimo compleanno proprio da Pelé, il 20 novembre 2022, giorno dell'inizio del Mondiale in Qatar. Pelé morì il 29 dicembre 2022.