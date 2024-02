Adebayor rifiuta di diventare CT del Togo: “Vorrei aiutare in altro modo”

L'ex attaccante di Arsenal, Manchester City e Real Madrid - tra le altre - (29 reti in 66 presenze in nazionale) avrebbe gentilmente declinato l'offerta, dichiarando di voler aiutare il suo Paese in altro modo...

Il Togo ha pensato bene di proporre la guida della Nazionale ad un totem del paese come Emmanuel Adebayor. Les Éperviers, "Gli Sparvieri", sotto la guida del commissario tecnico portoghese Paulo Duarte non sono riusciti a qualificarsi alla Coppa d'Africa 2023, chiudendo al terzo posto con 8 punti dietro Burkina Faso e Capo Verde il proprio girone di qualificazione. E la federazione togolese ha pensato ad Adebayor...

Togo, Adebayor rifiuta la panchina della Nazionale

La storia recente del Togo è contrassegnata da delusioni e mancate qualificazioni ai tornei internazionali. Dopo non essere riuscita a staccare il pass per la Coppa d'Africa 2023 in Costa d'Avorio, la Nazionale togolese, guidata in panchina dal ct portoghese Paulo Duarte, ha ottenuto solo due pareggi - 1-1 con il Sudan e 0-0 con il Senegal - nelle prime due gare di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico.

L'ultima partecipazione del Togo ad un torneo internazionale risale alla Coppa d'Africa 2017 nell'edizione disputata in Gabon (fuori al primo turno). L'unico Mondiale in assoluto cui ha partecipato il Togo è quello del 2006 in Germania, anche qui fuori al primo turno.

La federazione togolese vuole provare a risollevare le sorti della Nazionale. E per farlo, come riporta The Sun, ha pensato bene di offrire il ruolo di commissario tecnico ad un totem come Emmanuel Adebayor. L'ex attaccante di Arsenal, Manchester City e Real Madrid, tra le altre, avrebbe però gentilmente rifiutato la proposta.

Adebayor (207 gol in 593 presenze in carriera con i club, 29 le reti in 66 presenze con il Togo), non avendo ancora maturato esperienza come allenatore, ha declinato l'offerta della federazione ma ha dichiarato di voler contribuire ad aiutare la sua nazionale in altro modo: "Una volta terminata l’attuale Coppa d’Africa, cercherò di dialogare con il ministro dello Sport e le autorità. Voglio vedere in che modo posso contribuire. Tutto quello che voglio è sostenere il mio Paese".

