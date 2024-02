Colpo Grêmio, ufficializzato l’arrivo dell’ex Atletico Madrid e Chelsea Diego Costa

Nuova maglia per Diego Costa. L'attaccante classe '88 (191 gol in 535 gare in carriera) ha firmato con il Grêmio un contratto fino alla fine del 2024. Per l'ex centravanti di Atletico Madrid e Chelsea, tra le altre, una nuova avventura all'età di 35 anni. Diego Costa era rimasto svincolato l'estate scorsa dopo l'esperienza in Premier League al Wolverhampton.