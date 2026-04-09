Champions: svolta epocale dal 2027. La licenza per la creazione dell'attrezzo di gioco ufficiale passerà ad un nuovo produttore tecnico, mettendo fine allo storico dominio di Adidas

Giorgio Abbratozzato 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 20:06)

Il marchio del Pallone della Champions League potrebbe cambiare, l'ufficialità ancora non c'è ma le trattative sono in corso. Si parla di cifre intorno ai quaranta milioni di euro per il nuovo sponsor che potrebbe interrompere una partnership storica, quella attuale con Adidas. La contendente per questa sfida economica a suon di milioni è il rivale storico, ma le parti sono in contatto e gli aggiornamenti saranno continui.

Champions League, la sfida tra Adidas e Nike per il marchio del pallone — La collaborazione storica prosegue da ben 25 anni, nei quali Adidas ha sempre realizzato bellissimi palloni messi a disposizione per le partite di Champions. Questa tradizione rischia di rompersi per la prima volta visto che la migliore competizione per club al mondo, La UEFA Champions League, starebbe negoziando il cambio di sponsorizzazione del proprio pallone ufficiale

L'organizzazione presieduta da Aleksander Čeferin sarebbe in trattative con Nike, un vero e proprio gigante del mondo del calcio. Lo ha confermato UC3, società congiunta tra UEFA e i club, giovedì scorso. L'accordo comporterebbe una partnership commerciale a partire dal 2027, e se dovesse essere confermata non vediamo l'ora di scoprire le particolarità di questo nuovo accordo multimilinario. Le trattative sono ancora in corso ma l'ipotesi è che questo legame contrattuale possa durare fino al 2031. Quattro anni di accordo che rappresenterebbero un esborso milionario per diventare il marchio visibile sulla sfera della migliore competizione per club del pianeta.

Il Financial Times si è esposto sulla questione, grazie anche a delle fonti interne. L'ipotesi è che la società americana pagherebbe 40 milioni di euro all'anno per diventare il nuovo marchio del pallone europeo.

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Tanti di cambi di sponsor nel calcio moderno — Nel calcio, i cambi di sponsor non sono una novità. Il caso più recente e significativo riguarda la Nazionale tedesca, che ha abbandonato Adidas, storico marchio nazionale, per legarsi a Nike. Una tendenza che ora potrebbe estendersi anche alla Champions League.

Un precedente importante arriva dalla LaLiga. Nel 2019 il campionato spagnolo decise di interrompere una collaborazione durata 23 anni con il proprio fornitore del pallone ufficiale, segnando un cambio di era. Un segnale chiaro che anche le istituzioni più consolidate non sono immuni ai cambiamenti commerciali. Nike, forte di questi precedenti e della crescente influenza nel calcio mondiale, sembra sempre più determinata ad espandere il proprio marchio nelle competizioni più prestigiose del pianeta.