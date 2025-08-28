Ecco dove poter seguire la partita di ritorno dei preliminari della competizione internazionale in programma giovedì 28 agosto alle ore 20:00 e tutte le ultime novità

Filippo Montoli 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 11:59)

Giovedì 28 agosto si chiudono i preliminari di Conference League con le gare di ritorno. Tra le partita in programma c'è quella tra AEK Atene e Anderlecht alle ore 20:00 italiane. La sfida sarà visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati a Bet365 in diretta streaming. Ecco le altre piattaforme dove poter vedere AEK Atene-Anderlecht in diretta.

AEK Atene-Anderlecht, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — Il match di ritorno dei preliminari di Conference League tra AEK Atene e Anderlecht in programma alle ore 20:00 non avrà copertura televisiva in Italia. Pertanto, l'unico modo per seguire la sfida in diretta sarà in streaming tramite l'app o il sito di Bet365. È sufficiente registrarsi in pochissimi minuti alla piattaforma per vedere in diretta streaming e senza costi aggiuntivi la partita.

Lo stato di forma delle due squadre — L'AEK Atene, per gli impegni in Conference League, ha cominciato la nuova stagione il 24 luglio dal primo turno delle Qualificazioni. I greci hanno superato prima l'Hapoel Beer Sheva grazie all'1-0 casalingo e allo 0-0 in trasferta. Nel turno successivo ha affrontato i ciprioti dell'Aris. Il doppio confronto non è stato dei più semplici. La squadra ateniese è riuscita ad avere la meglio degli avversari solo dopo i tempi supplementari, dopo il 2-2 dell'andata e l'1-1 del ritorno. Il cammino europeo è proseguito con la gara d'andata in Belgio, terminata 1-1. In patria, invece, l'AEK ha disputato una sola partita di campionato, vinta 2-0 contro il Panserraikos.

Anche l'Anderlecht ha cominciato il 24 luglio la nuova stagione, ma nelle Qualificazioni di Europa League. Il doppio confronto con gli svedesi dell'Häcken è stato fatale per i belga, usciti ai rigori dopo l'1-0 in casa e l'1-2 in trasferta. In Conference League ha poi affrontato lo Sheriff Tiraspol, eliminato senza troppe difficoltà grazie al 3-0 in Belgio e all'1-1 in Moldavia. In campionato, invece, ha già disputato 4 partite. Il bilancio è buono. 3 vittorie, ottenute contro Westerlo (5-2), Cercle Brugge (2-0) e Dender (2-0), e 1 sconfitta contro il Zulte Waregem (2-3).

Le probabili formazioni — Marko Nikolic non può ancora contare su Martial e Pereyra, mentre sono in forte dubbio i due attaccanti Gacinovic e Zini. Il tecnico dell'AEK dovrebbe schierare un 4-4-2. Strakosha tra i pali. Difesa a quattro con Rota, Moukoudi, Relvas e Pilios. A centrocampo, gli esterni Koita e Kutesa saranno affiancati da Ljubicic e Marin. Davanti, andranno in tandem Pierrot e Jovic.

Besnik Hasi ha fuori dai disponibili Simic, Camara e Sardella. Anche il tecnico dell'Anderlecht dovrebbe schierare un 4-4-2. Coosemans in porta. In difesa, la coppia centrale Hey-Kana avrà ai rispettivi lati Maamar e Augustinsson. A centrocampo, Huerta, Cat, Llansana e Angulo forniranno supporto al duo d'attacco formato da Dolberg e Thorgan Hazard.

AEK ATENE (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Koita, Ljubicic, Marin, Kutesa; Pierrot, Jovic. Allenatore: Marko Nikolic.

ANDERLECHT (4-4-2): Coosemans; Maamar, Hey, Kana, Augustinsson; Huerta, Cat, Llansana, Angulo; Dolberg, Hazard. Allenatore: Besnik Hasi.