Giovedì 28 agosto si chiudono i preliminari di Conference League con le gare di ritorno. Tra le partita in programma c'è quella tra AEK Atene e Anderlecht alle ore 20:00 italiane. La sfida sarà visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati a Bet365 in diretta streaming. Ecco le altre piattaforme dove poter vedere AEK Atene-Anderlecht in diretta.
CONFERENCE LEAGUE
Aek Atene-Anderlecht, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
AEK Atene-Anderlecht, dove vedere la partita in diretta tv e streaming—
Il match di ritorno dei preliminari di Conference League tra AEK Atene e Anderlecht in programma alle ore 20:00 non avrà copertura televisiva in Italia. Pertanto, l'unico modo per seguire la sfida in diretta sarà in streaming tramite l'app o il sito di Bet365. È sufficiente registrarsi in pochissimi minuti alla piattaforma per vedere in diretta streaming e senza costi aggiuntivi la partita.
Lo stato di forma delle due squadre—
L'AEK Atene, per gli impegni in Conference League, ha cominciato la nuova stagione il 24 luglio dal primo turno delle Qualificazioni. I greci hanno superato prima l'Hapoel Beer Sheva grazie all'1-0 casalingo e allo 0-0 in trasferta. Nel turno successivo ha affrontato i ciprioti dell'Aris. Il doppio confronto non è stato dei più semplici. La squadra ateniese è riuscita ad avere la meglio degli avversari solo dopo i tempi supplementari, dopo il 2-2 dell'andata e l'1-1 del ritorno. Il cammino europeo è proseguito con la gara d'andata in Belgio, terminata 1-1. In patria, invece, l'AEK ha disputato una sola partita di campionato, vinta 2-0 contro il Panserraikos.
Anche l'Anderlecht ha cominciato il 24 luglio la nuova stagione, ma nelle Qualificazioni di Europa League. Il doppio confronto con gli svedesi dell'Häcken è stato fatale per i belga, usciti ai rigori dopo l'1-0 in casa e l'1-2 in trasferta. In Conference League ha poi affrontato lo Sheriff Tiraspol, eliminato senza troppe difficoltà grazie al 3-0 in Belgio e all'1-1 in Moldavia. In campionato, invece, ha già disputato 4 partite. Il bilancio è buono. 3 vittorie, ottenute contro Westerlo (5-2), Cercle Brugge (2-0) e Dender (2-0), e 1 sconfitta contro il Zulte Waregem (2-3).
Le probabili formazioni—
Marko Nikolic non può ancora contare su Martial e Pereyra, mentre sono in forte dubbio i due attaccanti Gacinovic e Zini. Il tecnico dell'AEK dovrebbe schierare un 4-4-2. Strakosha tra i pali. Difesa a quattro con Rota, Moukoudi, Relvas e Pilios. A centrocampo, gli esterni Koita e Kutesa saranno affiancati da Ljubicic e Marin. Davanti, andranno in tandem Pierrot e Jovic.
Besnik Hasi ha fuori dai disponibili Simic, Camara e Sardella. Anche il tecnico dell'Anderlecht dovrebbe schierare un 4-4-2. Coosemans in porta. In difesa, la coppia centrale Hey-Kana avrà ai rispettivi lati Maamar e Augustinsson. A centrocampo, Huerta, Cat, Llansana e Angulo forniranno supporto al duo d'attacco formato da Dolberg e Thorgan Hazard.
AEK ATENE (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Koita, Ljubicic, Marin, Kutesa; Pierrot, Jovic. Allenatore: Marko Nikolic.
ANDERLECHT (4-4-2): Coosemans; Maamar, Hey, Kana, Augustinsson; Huerta, Cat, Llansana, Angulo; Dolberg, Hazard. Allenatore: Besnik Hasi.
