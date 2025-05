AEK Atene, finisce l’era Almeyda: separazione ufficiale dopo tre stagioni

Le strade tra il tecnico argentino e il club greco si separano: per lui un possibile futuro in Messico

Federico Grimaldi 14 maggio - 13:08

Dopo tre stagioni intense e una storica doppietta conquistata nel 2023, Matías Almeyda lascia ufficialmente la panchina dell’AEK Atene. L’ex centrocampista argentino, con un passato in Serie A tra Parma, Lazio e Inter, è ora libero di cercare una nuova avventura e potrebbe fare ritorno in Messico. Il suo nome, infatti, è tra quelli valutati dal Monterrey per il dopo Demichelis, con un incontro previsto nei prossimi giorni. Già protagonista con il Chivas in passato, Almeyda potrebbe presto ritrovare la Liga MX, a un mese dall’inizio del Mondiale per Club.

¡UN VERDADERO CABALLERO! 🔴⚪

Matías Almeyda acaba de rechazar la oferta de Monterrey por respeto y cariño a sus CHIVAS

”Por el cariño que le tengo a Chivas no me veo en otro banco dirigiendo en México” declaró en 2018, HOY LO ACABA DE HACER REALIDAD.

Un verdadero hombre con… pic.twitter.com/dNIwUSss14

Almeyda saluta l’AEK Atene: finisce un ciclo vincente dopo tre stagioni — Dopo tre stagioni, si conclude l’avventura di Matías Almeyda sulla panchina dell’AEK Atene. L’ex centrocampista di Parma, Lazio e Inter lascia il club greco, dove ha ottenuto significativi successi, tra cui la storica doppietta campionato-coppa nel 2023. Nel comunicato ufficiale, l’AEK ha ringraziato Almeyda per il suo impegno e per aver riportato la squadra nel proprio stadio, sottolineando il valore del suo lavoro. “L'AEK FC annuncia la cessazione del rapporto di collaborazione con l'attuale allenatore della prima squadra, Matías Almeyda. Matías Almeyda ha assunto la guida tecnica della nostra squadra dalla stagione 2022-2023 fino a oggi. Come allenatore dell'AEK, ha ottenuto la storica doppietta del 2023, con il ritorno dell'AEK nel suo stadio. La famiglia AEK e il dirigente amministrativo del club, il signor Marios Iliopoulos, ringraziano Matías Almeyda e i suoi collaboratori per tutto ciò che hanno offerto alla nostra squadra. Auguriamo loro il meglio per la loro carriera", recita il comunicato.

Ora Almeyda è libero di esplorare nuove opportunità. Il suo nome è già emerso tra i candidati per la panchina del Monterrey, che ha recentemente separato il proprio tecnico Martín Demichelis. Nei prossimi giorni, l’allenatore argentino dovrebbe incontrare il consiglio di amministrazione del club messicano, già impegnato nella preparazione per il Mondiale per Club. Almeyda ha già allenato con successo il Chivas in Messico, dove ha lasciato un segno importante nella storia del club.