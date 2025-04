La Poule Scudetto entra nel vivo in Grecia, questa sera in campo uno scontro al vertice nel campionato ellenico. L'intervista esclusiva di DDD

Lorenzo Ciabattini 6 aprile 2025 (modifica il 6 aprile 2025 | 12:11)

Nell'avvicinamento del derby di Atene di questa sera fra Panathinaikos e AEK, valido per la seconda giornata della Poule Scudetto (28° turno di campionato), abbiamo intervistato in esclusiva uno dei giornalisti più vicini alle vicende delle squadre della capitale ellenica, Sotiris Kleidaras. Le due formazioni, divise da soli tre punti nella Stoiximan Super League, arrivano a questo scontro diretto con umori diversi.

Visualizza questo post su Instagram

Quale squadra arriva meglio alla partita? L'AEK ha vinto contro l'Olympiacos in Coppa, ma si trattava di una gara priva di significato, visto il risultato rotondo (6-0) dell'andata; d'altra parte, il Panathinaikos deve ottenere un successo questa sera per raggiungere proprio l'AEK e continuare a sperare nei playoff per la Champions League.

"La vittoria della squadra di Almeyda contro l'Olympiacos in settimana ha migliorato il morale del gruppo, più volte sconfitto quest'anno dai campioni di Grecia, e con ampi margini, appunto. Il Panathinaikos, dal canto suo, arriva da un KO contro la formazione di Mendilibar con un punteggio largo (4-2) e l'umore non è dei migliori. Tuttavia, l'unico obiettivo dei Verdi di Atene è vincere per poter ambire al secondo posto, che porta ai turni di qualificazione alla Champions League, l'unico traguardo rimasto dopo l'eliminazione da parte della Fiorentina in Conference. Mi aspetto un match abbastanza equilibrato e che verrà deciso nei dettagli".

Quale sarà l'atmosfera all'Olimpico Spyros Louīs? Possiamo aspettarci un derby "caldo"?

"I tifosi del Pana hanno sempre creato un'atmosfera che dà slancio ai padroni di casa. Tuttavia, in questo particolare stadio (con le tribune molto lontane dal campo per via della pista di atletica, ndr), non si riesce ad esprimere la stessa carica che c'era invece all'Apostolos Nikolaides, dove il club giocava nelle stagioni precedenti. Le sfide fra Panathinaikos e AEK sono sempre stati grandi derby. In passato, quando i tifosi di entrambe le squadre erano ammessi allo stadio, c'era un fascino diverso: oggi, invece, questo non è più possibile. Gli ultras dell'AEK non potranno accedere all'impianto infatti per motivi di ordine pubblico".

Visualizza questo post su Instagram

Mister Sot, cosa ci può dire sui calciatori dell'AEK? Quali sono i punti di forza della formazione di Almeyda? Ricordiamo che ci sono molti ex Serie A fra le fila, come Lamela, Roberto Pereyra, Strakosha e Brignoli.

"Il tecnico argentino sta affrontando un periodo piuttosto complicato, specie dopo la sconfitta contro il PAOK, arrivata nonostante un vantaggio iniziale di 2-0. La vittoria in Coppa contro l'Olympiacos, anche se è valsa comunque l'eliminazione, sembra aver riportato un po' di serenità all'ambiente. Per quanto riguarda le scelte di formazione, Almeyda ha optato per Brignoli nell'ultimo match di campionato contro il PAOK, mentre ha schierato Strakosha in settimana. E l'ex Lazio ha dato davvero una buona impressione. Ritengo che potrebbe decidere di concedere ulteriore fiducia a Strakosha stasera. Invece, Pereyra è ancora in dubbio: se sarà a disposizione verrà stabilito all'ultimo minuto. D'altra parte, Lamela è in gran spolvero e dovrebbe partire dall'inizio, nonostante le recenti voci di mercato sul River Plate".

Infine, una domanda al volo sul PAOK, l'unica squadra non di Atene partecipante alla Poule Scudetto.

"Il PAOK detiene il titolo dello scorso anno, un campionato arrivato dopo aver lottato fino all'ultimo, come sta provando a ripetere anche adesso. Ora l'obiettivo è diventato il secondo posto, che porta ai turni di qualificazione di Champions League, ma la loro grinta si è vista anche domenica quando ha recuperato e battuto l'AEK in casa, da 2-0 a 2-3. Se riuscisse oggi a superare l'Olympiacos, che è già praticamente sicuro del titolo (calcio d'inizio alle 18:30, ndr), e il Panathinaikos vincesse contro l'AEK, il club di Salonicco si porterebbe a una sola lunghezza dalla seconda piazza".