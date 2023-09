Aek e Panathinaikos, si sono invertite le parti: e lunedì c’è il derby…

L'AEK l'hanno scorso ha vinto il campionato greco, tenendo il vantaggio fino all'ultima giornata sul Panathinaikos che ha portestato molto per le circostanze in cui è maturato il suo secondo posto.

In questo inizio di stagione, però, e parti sembrano essersi invertite. Dopo tre partite, il Panathinaikos ha fatto 9 punti e l'AEK Atene solo 5. E lunedì 25 settembre alle 20.00 c'è il derby fra Panathinaikos e AEK in casa dei verdi.

Prima però l'Europa League: giovedì l'AEK sul campo del Brighton e il Panathinaikos in casa contro il Villarreal. In effetti l'AEK ha avuto un inizio di stagione strano. Il bilancio di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte non è quello che il tecnico argentino ex Lazio, Inter e Parma Matias Almeyda avrebbe voluto. Ma adesso la speranze è Zini. Il 21enne attaccante angolano è stato annunciato dall'AEK a gennaio 2023. Ha giovato nella squadra B, ma adesso Almeyda lo ha schierato a gara in corso nel derby con l'Olympiakos. Ha portato freschezza, energia, ha fatto sì che anche l'esperto difensore avversario Rodinei volesse scambiarsi la maglia con lui dopo la partita.