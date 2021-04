Aguero lascia il City: pronto l’omaggio del club al “Kun” sulla nuova maglia

Sergio Aguero lascerà il Manchester City a fine stagione, ma il club ha già in mente come omaggiarlo sulla nuova maglia

Secondo The Footy Headlines, il club stamperà sulle maglie la scritta 93' 20". Due numeri non a caso ma che rappresentano i minuti in cui il giocatore segnò il gol decisivo contro il QPR, permettendo al City di Roberto Mancini di raggiungere in classifica i cugini del Manchester United nel 2011, tornando a vincere dopo ben 44 anni la Premier League grazie alla differenza reti.