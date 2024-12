Tante occasioni da rete e un’espulsione: Ajaccio-Bastia finisce 0-0

Un solo tempo ma intenso: il Derby della Corsica finisce senza reti

Solo tre cambi per l'Ajaccio che inserisce Vidal, Youssouf e Puch-Herrantz al posto di Ayessa, Huard e Jabol-Folcarelli. Roncaglia sostituisce Akueson nel 4-2-3-1 confermato dal Bastia. La prima vera occasione capita sui piedi di Anziani al 57': sponda di Ibayi per il numero 25 che si fa ipnotizzare da Placide in uscita. Al 74' altra clamorosa chance per i padroni di casa, questa volta con Bamba che manca il tap in vincente sugli sviluppi di un calcio piazzato e spara alto da posizione ravvicinata.