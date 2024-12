Ajaccio-Bastia, il derby che divide la Corsica torna dopo la sospensione per scontri

Ajaccio-Bastia, uno derby più accesi di tutta la Francia. In ballo c'è il predominio della Corsica. Si riparte da un match sospeso per scontri.

Gennaro Dimonte 3 dicembre - 15:55

In Francia, più precisamente in Corsica, c'è un derby molto sentito tra due comunità rivali e accomunate da un odio profondo che va oltre il calcio. Ajaccio-Bastia è più di una partita, è un sentimento diverso di due città che spesso e volentieri calcano i palcoscenici più importanti del movimento transalpino e sono l'orgoglio dell'intera isola. Martedì 3 dicembre le due squadre si ritroveranno per continuare quel match di Ligue 2 del 26 ottobre interrotto prima a causa di scontri tra tifosi poi per un violento temporale abbattutosi sulla terra degli orsi.

Ajaccio-Bastia, una sfida per il predominio sull'isola — La storia tra Ajaccio e Bastia ha radici profonde e si basa sulla volontà di dominare il territorio della Corsica. Nel corso della loro vita dopo l'annessione alla Francia, le due città non si sono mai sopportate e la decisione di affidare ad Ajaccio il titolo di Capoluogo di Regione ha fatto storcere il naso alla comunità bastiana, decisamente più popolosa. I primi episodi di scontri violenti tra le due comunità in ambito calcistico risalgono al 1948, quando in Coppa di Corsica gli spettatori usarono gli ombrelli per proteggersi dagli avversari. La finale venne sospesa e rigiocata successivamente.

Bastia che è il club più blasonato, per numero di trofei e competizioni vinte, dell'isola: una Coppa di Francia, una Supercoppa, una Coppa Intertoto e due campionati di Ligue 2. Il momento di maggior prestigio è arrivato nel 1977-178, quando i Mori hanno raggiunto la finale di Coppa Uefa eliminando società blasonate del panorama calcistico europeo e perdendo nel doppio confronto con il Psv Eindhoven.

Storia diversa per i biancorossi, vincitori di due Ligue 2 e sesto posto come miglior piazzamento in Ligue 1. Nessuna partecipazione a coppe internazionali, il che rende più acceso il confronto con i rivali blu.

Si riparte dallo 0-0 del 26 ottobre. Partita sospesa per due episodi curiosi — I due club della Corsica si ritroveranno martedì 3 dicembre alle 19:30 per giocare il secondo tempo della decima giornata di Ligue 2. Si ripartirà da uno 0-0, due ammoniti e una situazione grottesca che si era creata allo stadio Michael Moretti di Ajaccio. Il gioco era stato interrotto per scontri in tribuna tra sostenitori di casa e ospiti nonostante il divieto di trasferta.

Da quel momento si era creato un parapiglia che aveva portato l'arbitro a sospendere il match, Poi la ripresa ma un violento temporale si è abbattuto sulla città. Corrente saltata e partita ufficialmente rinviata. Squadre divise da tre punti e in piena lotta per mantenere la categoria. Quel tocco in più che serviva per alimentare una rivalità già infuocata.