Il bomber passa dal Bastia all’Ajaccio, ironie da derby: i francesi “Ha attraversato il Rubicone”

Dopo aver confermato il suo posto in Ligue 2 grazie all'intervento della Direction Nationale du Contrôle de Gestion, l'organizzazione responsabile del monitoraggio e della supervisione dei conti delle squadre di calcio professionistiche in Francia, l'AC Ajaccio ha appena registrato un significativo rinforzo proveniente dal suo rivale SC Bastia.

Come previsto da diversi giorni, Benjamin Santelli ha attraversato il Rubicone, come scrivono i siti francesi, passando dall'SC Bastia al rivale AC Ajaccio, entrambe squadre di Ligue 2. Il 32enne attaccante ha firmato un contratto biennale con il club della Corsica del Sud, fino al 2026. Indosserà la maglia numero 99. Dopo 6 stagioni al Bastia, club che ha una rivalità fortissima con l'Ajaccio, la cosa non ha lasciato indifferenti i tifosi. Sui social qualcuno ne ricorda "l'impegno e l'attaccamento", mentre altri ironizzano "Beh, non ha mai ricevuto la nomination per il Pallone d'oro".