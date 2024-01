Bastia, il Prefetto ha deciso: droni per sorvegliare lo stadio durante il derby della Corsica

Il territorio della Corsica è diviso in due. A nord Bastia, il porto principale. A sud Ajaccio, la città più grande dell'isola. Entrambe le città amministrative sono grandi rivali. E i loro abitanti si considerano migliori e più "corsi" dei...

La situazione è la seguente: licenziato dalla dirigenza dello Sporting pochi giorni prima del derby corso contro l'AC Ajaccio, Régis Brouard non è più, da lunedì 29 gennaio, l'allenatore del Bastia in Ligue 2.

L'Ajaccio invece è settimo, con dieci punti in più, a quota 33...E lunedì 5 febbraio alle 20.45, allo stadio Armand Cesari, meglio conosciuto come stadio di Furiani, c'è il derby corso fra il Bastia e l'Ajaccio. Un decreto prefettizio, vista la violenta rivalità fra le due tifoserie, ha disposto: il divieto di accesso allo stadio per i sostenitori dell'Ajaccio, il divieto di vendita, detenzione e uso di articoli pirotecnici, la sorveglianza con droni dello stadio e dei suoi dintorni.