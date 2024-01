Derby tosco-ligure, fumogeni e petardi: fioccano le multe per Pisa e Spezia

Tremila euro di multa ma almeno zero squalificati, è questo che si legge nel dispositivo del giudice sportivo della Serie B dopo il derby di sabato tra Pisa e Spezia vinto 3-2 in trasferta dai liguri.

Stessa multa anche per il Pisa, per il lancio di due petardi. Nessuna squalifica invece per i giocatori spezzini, i cui ammoniti della sfida vinta all'Arena Garibaldi non entrano nemmeno in diffida.