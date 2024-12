Ajaccio-Bastia di Ligue 2, dove vedere il match in tv e in streaming

Ajaccio-Bastia, dove vedere in diretta tv e in streaming il derby della Corsica valevole per la decima giornata di Ligue 2.

Ajaccio e Bastia tornano in campo per giocare il secondo tempo della decima giornata di Ligue 2. La sfida era stata sospesa e poi rinviata il 26 ottobre a causa di scontri e conseguentemente balzo di corrente dovuto a un violento temporale. Il derby della Corsica regala sempre emozioni e non smette mai di stupire, sugli spalti e sul terreno di gioco. Match in programma martedì 3 dicembre alle 19:30 presso lo stadio Michael Moretti di Ajaccio. Si riparte dallo 0-0 con due ammoniti, entrambi di casa.

Qui Ajaccio — Un solo successo, l'8 ottobre per 2-0 contro il Clermont e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Il cammino dell'Ajaccio in Ligue 2 non è assolutamente tra i più positivi. Con 14 punti in tredici giornate, gli Orsi sono in piena lotta per non retrocedere e al penultimo posto insieme al Red Star. Stadio Moretti che però è il vero fortino di questa squadra con 13 punti conquistati finora.

Con 10 reti, è tra i peggiori attacchi del campionato ma tra le migliori difese con soli 14 gol subiti. Il giovane Moussa Soumano il marcatore più prolifico a quota 4. Chissà che il derby non possa riaccendere la voglia di portare a casa un risultato importante per risalire la china.

Qui Bastia — Mori colpiti dalla sindrome della pareggite in queste dieci giornate di Ligue 2. Ben otto quelli conseguiti di cui quattro negli ultimi cinque match, di cui una sconfitta contro il Caen per 2-0. Lisandru Tramoni vecchia conoscenza del calcio italiano ed ex dell'incontro. I ragazzi allenati da Benoit Tavenot sono leggermente più tranquilli degli avversari avendo conquistati 17 punti in 13 giornate che valgono la momentanea metà della classifica.

Esatta parità tra gol fatti e subiti (13) il che la rende tra le più difficili da affrontare. Curiosità: insieme alla capolista Paris Fc, è l'unica squadra ad aver perso solo due partite. Amine Boutrah è il miglior marcatore con 4 reti.

Dove vedere Ajaccio-Bastia in tv e in streaming? — AJACCIO-BASTIA IN TV - Il match in programma martedì 3 dicembre alle 19:30 allo stadio Michael Moretti di Ajaccio non verrà trasmesso da nessuna emittente tv italiana. Stesso discorso per quanto riguarda lo streaming. In Francia sarà possibile guardarla da beIN Sports 2 sia in diretta tv che in streaming sul sito.