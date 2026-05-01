Tra le squadre più importanti che provengono dall'Olanda figura, in maniera particolare, l'Ajax. Il club di Amsterdam, infatti, ha scritto la storia del calcio sia a livello nazionale che internazionale. Da lì, precisamente negli anni '70, ha avuto inizio una vera rivoluzione del gioco grazie al calcio totale che ha in Rinus Michels e Johan Cruijff i suoi principali pionieri. Nonostante la folta bacheca e la sua storia, però, negli ultimi tempi i Lancieri stanno attraversando un periodo in cui i trofei non arrivano. Infatti, il club sta per concludere l'annata in corso a mani vuote. Tra l'altro, si tratta della quarta stagione di fila senza titoli.

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Ajax, quarto anno di fila senza titoli: è mai successo prima d'ora?

L'ultima volta che la squadra di Amsterdam ha vinto un titolo risale alla stagione, quando ha concluso al primo posto l'diventandone, così, Campione d'Olanda per lanella sua storia. Adesso, però, il club sta attraversando un periodo in cui mancano i trofei e quattro anni senza vincere qualcosa possono essere troppi per una squadra così importante. Tuttavia, non è la prima volta che ciò accade nella storia del club e basti pensare che ilsenza successi va dalal, anni in cui i Lancieri hanno vinto il campionato per la seconda e terza volta. In quei dodici anni, la squadra di Amsterdam non ha alzato al cielo alcun trofeo. Il secondo periodo più lungo senza trofei va dalal. Anche in questi casi, gli ultimi titoli erano due campionati.

Londra, Inghilterra - 22 ottobre 2025: Remko Pasveer dell'Ajax reagisce dopo che Marc Guiu del Chelsea ha segnato il primo gol per la sua squadra durante la partita di Champions League tra Chelsea ed Ajax allo Stamford. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Nella stagione 1960/1961 l'Ajax conquista la KNVB Beker, cioè la coppa nazionale, e nelle quattro annate seguenti non vince nulla. Il digiuno di trofei termina con la vittoria dell'undicesimo campionato nel 1966. Anche in un'altra occasione, però più vicina ai giorni nostri, i Godenzonen hanno attraversato un periodo senza aggiungere titoli alla propria bacheca. Dopo aver vinto la supercoppa ed il campionato nella stagione 2013/2014, ha inizio un periodo senza trofei che s'interrompe nella stagione 2018/2019 col double campionato e coppa ed il raggiungimento della semifinale di Champions League.

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L'attuale stagione dei Lancieri

Al termine dell'attuale edizione dell'Eredivisie mancano soltanto tre giornate e la squadra di Amsterdam, a questo punto, può soltanto puntare al secondo posto che permetterebbe di qualificarsi direttamente alla prossima edizione della Champions League. I Lancieri, infatti, occupano la quarta posizione conpunti e, così, andrebbero ai preliminari dell'. Nella giornata di domani, l'Ajax giocherà il big match contro ilche ha conquistato il titolo di Campione d'Olanda.

Villarreal, Spagna - 20 gennaio 2026: Ko Itakura dell'Ajax osserva durante la partita di Champions League tra Villarreal ed Ajax all'Estadio de la Ceramica. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Il percorso dei Godenzonen nella coppa nazionale è terminato prima delle aspettative, per la precisione agli ottavi di finale con tanto di sconfitta pesante contro l'AZ Alkmaar, il quale ha battuto l'Ajax 6-0. Anche in Champions League la squadra di Amsterdam ha avuto tantissime difficoltà essendo stato eliminato alla League Phase a causa del 32esimo posto in classifica con soli sei punti totalizzati grazie alle vittorie contro Qarabag e Villarreal. In conclusione, i Lancieri hanno vissuto una stagione difficile ed ora l'unico obiettivo resta la qualificazione diretta alla massima competizione europea.

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