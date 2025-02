Ajax-Feyenoord, dove vedere il De Klassieker d’Olanda in Diretta LIVE

Nessun incontro in Olanda è più sentito del De Klassieker, il match che mette di fronte Ajax e Feyenoord. Una rivalità che affonda le radici non solo nel calcio, ma anche nel contrasto tra Amsterdam e Rotterdam, città simbolo di due anime diverse dei Paesi Bassi: la prima artistica e culturale, la seconda operaia e commerciale. Fin dagli anni ‘20, questa sfida ha infiammato tifosi e generazioni di calciatori, trasformandosi in un autentico duello di prestigio. Le due squadre si affrontano in un momento chiave della stagione: i Lancieri di Farioli arrivano all’appuntamento forti di quattro vittorie consecutive in campionato, mentre gli ospiti hanno raccolto appena un punto nelle ultime tre gare di Eredivisie.